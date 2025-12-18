華納兄弟建議股東拒絕派拉蒙收購要約：不符合公司與股東最大利益

串流龍頭企業Netflix月初宣布大舉斥資827億美元（約港幣6486億元）天價收購荷里活百年企業華納兄弟探索公司，成為本月全球觀眾熱切關注的影壇大事，事件引起美國影業三大工會及多位代表人物群起反對。及後另一間荷里活百年企業派拉蒙天舞（Paramount Skydance）公司展開惡意收購，直接向華納兄弟股東以每股30美元（約港幣233元）提出以現金收購要約，卻被華納兄弟於美國時間昨日（17日）建議股東拒絕，認為對方未能提供充份融資的保證，重申支持由Netflix併購，Netflix對華納兄弟的建議表示歡迎。

Netflix天價收購荷里活百年企業華納兄弟探索公司，成為本月全球觀眾熱切關注的影壇大事。（GettyImages）

派拉蒙隨即直接向華納兄弟股東展開惡意收購。（電影截圖）

華納兄弟探索公司昨日發聲明指，董事會一致認為派拉蒙天舞的收購要約「不符合公司與股東的最大利益」，相比與Netflix之間的交易條件亦非更為優厚，因此建議股東拒絕。華納兄弟目前仍傾向與Netflix完成併購，預計交易將於2026年第三季完成，屆時華納兄弟將與探索公司分拆，並向Netflix售出華納兄弟影業、HBO及HBO Max串流平台的業務部份。

華納兄弟探索公司昨日發聲明指，董事會一致認為派拉蒙天舞的收購要約「不符合公司與股東的最大利益」，相比與Netflix之間的交易條件亦非更為優厚。（電影截圖）

Netflix雙CEO Ted Sarandos與Greg Peters隨後發表聲明，歡迎華納兄弟董事會的取態，強調收購行動會令Netflix為觀眾及製作人提供更廣泛選擇、價值及機會，在消費者、製作人、創意與發展四大範疇上成為模範。早前Netflix亦曾向旗下員工發出備忘，指出收購行動將從華納兄弟引入目前未有的生意與技術，保證不會關閉旗下工作室，更會製造更多工作機會。Ted Sarandos與Greg Peters亦保證，不會改變華納兄弟製作的電影在戲院上映的做法。