路蘭八年前已預示串流霸權拒合作Netflix　領導演工會恐左右風向

串流龍頭企業Netflix月初宣布大舉斥資827億美元（約港幣6486億元）天價收購荷里活百年企業華納兄弟探索公司，成為本月全球觀眾熱切關注的影壇大事，事件引起美國影業三大工會及多位代表人物群起反對。其中，《阿凡達》（Avatar）系列導演占士金馬倫（James Cameron）最先發聲，警告影業霸權將引起災難性結果；荷里活導演工會、編劇工會及演員工會及後亦分別發聲明，對收購行動表達憂慮。

（GettyImages）

（GettyImages）

美國導演工會（DGA）今年由名導基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）接手擔任會長，由他領導下的導演工會在回應收購事件的聲明中，表明對收購感到擔心，提出將會與Netflix高層會面以示關注，希望了解對方未來願景，並強調工會認為影業需要在競爭下才能激發創作力。導演工會發表聲明，一定程度上代表工會內部主流意見想法，亦為一眾導演對同業權益爭取的一致方向。

（GettyImages）

Netflix收購華納兄弟探索事件，為基斯杜化路蘭就任導演工會會長後，首次面對足以震動影業的事件，工會對事件的態度一定程度上亦與路蘭本人的看法一致。據外媒報道，路蘭早於八年前已經有先見之明，於2017年一次訪問中坦言不認同Netflix的經營方向：「我絕對不會與Netflix合作，因為他們主動積極地打擊電影模式，亦即是電影業的骨幹。Netflix對電影有一種怪誕的厭惡，並抱持一種盲目的堅持，認為任何影片都應該在影院與串流同步放映。」基斯杜化路蘭早已慧眼看破串流問題，由他多年來一直追求宏偉影院視覺，相信觀點多年來未有改變軌跡；在路蘭領導下的導演工會，相信對會內同業及後輩導演均有指標性影響。

（Getty Images）

雖然基斯杜化路蘭狠評Netflix「主動積極地打擊電影模式」，然而不少比路蘭資深、電影藝術成就更高的作者，卻對Netflix或同類串流形式持開放態度，其中殿堂級導演馬田史高西斯（Martin Scorsese）、奧斯卡最佳導演吉拿域戴拖路（Guillermo del Toro）兩位作為老行尊均開放地與Netflix合作，分別先後拍攝《愛爾蘭人》（The Irishman）及《科學怪人》（Frankenstein）。對於串流平台的興起，馬田史高西斯曾表示Netflix在《愛爾蘭人》的製作上願意全數投資一部傳統片廠不肯支持的作品，認為《愛爾蘭人》在院線放映上映版、在串流平台上放映加長版，能夠成為未來其中一種電影模式。

（GettyImages）