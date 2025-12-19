再見UFO｜再有都市傳說解封　蔡卓妍黃又南6年前作品爭入金像獎

一年一度的香港電影金像獎將於來年4月舉行，不少電影陸陸續續在12月31日前，望趕及金像獎片單入圍的死線前上映5場，先取得入圖候選名單資格。繼范冰冰金馬影后之作《地母》，今日（19/12）又有一部都市傳說亮相，是由蔡卓妍、黃又南、徐天佑主演的《再見UFO》，早於2018年開拍，2019準備上映，但隨後不了了之成為「都市傳說」，現在終可重見天日，跟大家見面。



海報寫上一句︰「即將 見證都市傳說」（網上圖片）

根據香港電影金像獎入圍要求，影片需要60分鐘以上，並在評選年度1月1日至12月31日期間，連續七天，於50座位以上常規影院放映不少於5場。而在《再見UFO》及負責發行的Golden Scene 社交平台上，就見到上載一個聖誕優先場次，於25/12起到30/12，每日在高先電影院上映一場，完全符合金像獎的入圍資格，海報更寫上一句︰「即將 見證都市傳說」

《再見UFO》由蔡卓妍、徐天佑及黃又南主演，三位是兒時玩伴。(《再見UFO》劇照）

阿Sa在戲中有場婚紗戲，但新郎係邊位呢？有冇做開Gym呢？(《再見UFO》劇照）

《再見UFO》，由三位主角蔡卓妍、徐天佑及黃又南主演，故事發生在80年代，圍繞香港華富邨出現UFO的都市傳說，三位主角飾演在屋邨長大的少年，一同見證UFO飛過的事蹟以及其成長故事。電影於2019曾經是《香港亞洲電影節》的開幕電影，所以有少部分人看過甚至坊間都有影評。到2023年的《香港亞洲電影節》，亦上映過一場陪大家過中秋。

電影於2019曾經是《香港亞洲電影節》的開幕電影，所以有少部分人看過甚至坊間都有影評。（《再見UFO》facebook圖片）

電影爭取年底前上場，目標當然是劍指金像獎，希望爭取入圍，特別是女主角方面，業界暫時呼聲較高，較有機會入圍的有《醬園弄》章子怡、《不赦之罪》蘇玉華、《贖夢》陳法拉、《無名指》許恩怡，以及《像我這樣的愛情》廖子妤，現加上范冰冰的《地母》及蔡卓妍《再見UFO》，似乎戰況又熱鬧起來。

電影到2023年的《香港亞洲電影節》，亦上映過一場陪大家過中秋。（網頁截圖）

廖子妤在《像我這樣的愛情》，與陳家樂飾演的性義工阿健之間，因為性義工服務相遇，發展出一段跨越身體傷健界限與社會偏見下的愛情。（《像我這樣的愛情》劇照）

章子怡在《醬園弄》飾演的詹周氏眼神凶狠、目眦盡裂，加上額角傷痕累累，令觀眾訝異相貌改變之大、幾乎難以辨認出！（《醬園弄》電影劇照）

蘇玉華在《不赦之罪》飾演媽媽痛失女兒後，作為母親的久久未能放下那份痛。（《不赦之罪》劇照）