杜琪峯突改口風未與梁朝偉日本開戲：我冇講過，依家劇本都未有！

第十九屆鮮浪潮國際短片節今日（20日）舉行本地競賽頒獎禮，鮮浪潮電影節主席杜琪峯導演攜同副主席舒琪、司庫朱淑儀及邱禮濤及曾麗芬等董事一同出席，會上頒發六大獎項，嘉許表揚今屆參賽導演及主創人員。杜琪峯導演於頒發「鮮浪潮大獎」前，在台上分享指鮮浪潮近年幾屆均面對巨大財政壓力，更特別感謝古天樂指：「古天樂先生同天下一公司幫咗好大忙，佢自己都暗中幫忙！」希望鮮浪潮能夠於第二十屆繼續舉辦與大家見面。

杜琪峯在會上特別感謝古天樂對鮮浪潮的支持。（葉志明 攝）

杜琪峯、朱淑儀、舒琪、邱禮濤等一同出席鮮浪潮頒獎禮。（葉志明 攝）

杜琪峯導演於頒獎禮接受傳媒訪問，表示今日率先觀賞到獲「鮮浪潮大獎」作品，笑言習慣頒獎後逐一欣賞得獎作品，形容作品整齊、訊息鮮明，但仍未突破對新導演創作方向預期：「點可能突破？同叫佢整原子彈一樣咁難！距離都遠嘅，但至少佢最少有Heart，佢相信佢自己、喺佢嘅作品表達到出嚟。」至於籌辦鮮浪潮的財政壓力上，杜Sir笑言希望明年第二十屆能夠盛大舉行：「依家撲緊水囉！希望曾經參與、攞獎嘅人都可以嚟。（預算？）有多搞多、有少搞少，但唔會低過100萬！」

杜琪峯直言鮮浪潮有財政壓力。（葉志明 攝）

爆古天樂默默為鮮浪潮付出：我哋畀錢、佢轉頭捐返出嚟

頒獎禮上杜琪峯特別多謝古天樂，訪問時亦透露古生為鮮浪潮不為人知默默付出：「一路以嚟我哋請佢公司幫手做嘢，我哋照畀錢、佢轉頭捐返出嚟，一路都咁支持！」形容世道艱難，但目前預計仍然可以多辦數年：「我去年都講過，點都頂到我80歲，依家70歲啫，頂唔順嘅話就唔好意思喇！」至於今年中《PTU》重映並將收益一半撥入鮮浪潮，杜Sir表示要視乎時機：「社會不斷變動，今日唔知聽日事，我人生旅程一直覺得萬物有時，必然嘅！有時努力，有啲嘢唔得就唔得！但我係抱住希望嘅！」

杜琪峯爆古天樂為鮮浪潮不為人知默默付出。（葉志明 攝）

杜Sir每日忙做一件事 與Anson Lo新戲三年僅拍10日：要盡快拍完

杜琪峯受訪時亦談到個人作品未來計劃，笑言生活懶惰：「我拍咗部戲3年，都只係拍咗10日！要盡快拍完部戲，日日漚喺到都唔好意思，大部份時間都喺到餵雀！」杜Sir口中所指的作品正是與MIRROR成員Anson Lo盧瀚霆合作的電影，表示就算近日較忙碌：「要拍完㗎喇，要盡快拍完！」

杜琪峯表示將會盡快拍完與Anson Lo合作的新戲。（葉志明 攝）

杜Sir突改口風未與梁朝偉日本開戲：我冇講過呀，你哋覺得係啫！

至於早前有消息指杜琪峯將與梁朝偉合作，遠赴日本拍有關黑幫的電影，杜Sir今日竟一轉口風表示：「我冇講過有同偉仔合作呀，你哋覺得係啫！未係好清楚嘅嘢嚟，有機會同偉仔合作梗係好啦，我都好希望！睇時機啦！（有意在日本拍？）未知，寫好劇本先啦，依家劇本都未有！」笑言自己經常寫劇本，但寫好卻不開拍：「寫好嘅成日唔拍，唔寫嘅劇本又拍咗，好奇怪，唔寫好過寫！」存貨更已累積十個八個。

杜琪峯笑言只是大家以為他與梁朝偉合作。（葉志明 攝）

杜琪峯突然改口風，原來未寫與梁朝偉合作的劇本。（陳穎思 攝）

相繼送別馮淬帆許紹雄 杜琪峯：又會前後腳嘅，佢哋好老友

早前馮淬帆與許紹雄相繼離世，杜琪峯分別於台灣及香港出席告別式送別兩位好友，感嘆道：「佢兩兄弟真係……又會前後腳嘅，佢哋兩個好老友。」杜琪峯表示入行無綫電視已認識二人，亦憶述對馮淬帆的印象：「阿緊喺我入行嘅時候佢已經做導演，雖然電視冇太多嘢畀佢搞，但佢係好嚴謹嘅一個導演。有幸當時去到台灣，我一定要去（送別）。」杜Sir與許紹雄合作更長久與頻密，再嘆指：「唔知做乜走得咁快。佢人生咁精彩，我覺得冇乜所謂嘅，但突然啲囉。」

杜琪峯今年先後送別馮淬帆與許紹雄兩位合作夥伴。（葉志明 攝）

杜琪峯憶述入行時「緊哥」馮淬帆已經是一位嚴謹的導演。（視覺中國）