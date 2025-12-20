杜琪峯得悉周冠威新戲被拒上映　坦言影響心情：自己都冇咗方向

第十九屆鮮浪潮國際短片節今日（20日）舉行本地競賽頒獎禮，鮮浪潮電影節主席杜琪峯導演攜同副主席舒淇、司庫朱淑儀及邱禮濤及曾麗芬等董事一同出席，會上頒發六大獎項，嘉許表揚今屆參賽導演及主創人員。杜琪峯導於頒發「鮮浪潮大獎」前，於台上分享指鮮浪潮近年幾屆均面對巨大財政壓力，更特別感謝古天樂指：「古天樂先生同天下一公司幫咗好大忙，佢自己都暗中幫忙！」希望鮮浪潮能夠於第二十屆繼續舉辦與大家見面。

鮮浪潮電影節主席杜琪峯導演攜同一眾董事及嘉賓出席頒獎禮。（葉志明 攝）

杜琪峯導演於頒獎禮接受傳媒訪問，談到近日周冠威導演新作《自殺通告》在八月呈送電檢後，被拒於香港上映，表示影片「不利國家安全」不宜上映。杜琪峯曾於周冠威首部學生劇情長片《一個複雜故事》擔任製片人，杜Sir表示未觀看《自殺通告》：「我冇留意。因為呢啲等部戲出咗嚟先有反應，睇咗我先講得，未睇講唔到。」對於周冠威新作未能上映，杜琪峯則微笑地輕鬆表示：「唔出奇呀！你哋覺得好出奇咩？」

周冠威導演新作《自殺通告》在八月呈送電檢後，被拒於香港上映，表示影片「不利國家安全」不宜上映。（龔嘉盛攝）

至於業界對事件的反應，杜Sir則坦言：「好多嘢都擔心，依家呢個時代有咩大家唔擔心啫！咪由佢囉！萬物有時，睇下點？」表示事件對未來開戲沒甚影響：「但影響心情，你自己都冇咗方向，咁點呀？沉澱下、學習下囉！」但直言不灰心：「我未拍到一部我鍾意嘅電影，我一定追到底！」