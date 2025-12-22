《小丑回魂2》美國男演員James Ransone吊頸自殺身亡　終年46歲

曾參演恐怖片《小丑回魂2》（It Chapter Two）以及《接駁靈聲》（Black Phone）系列的美國男星James Ransone昨日（21日）傳出死訊，終年46歲。

James Ransone吊頸自殺身亡，終年46歲。（Getty Images）

據外媒報道，James Ransone於上周五（19日）在美國洛杉磯家中吊頸自殺身亡，子Jamie McPhee及後證實消息，而在James離世前，妻子曾於社交平台呼籲網民向「國家精神疾病聯盟」（NAMI）捐款，疑暗示老公有心理健康問題。

James Ransone曾參演恐怖片《小丑回魂2》（It Chapter Two）。（電影海報）

James Ransone於千禧年代入行，憑劇集《火線重案組》（The Wire）第2季走紅，除了演過賣座恐怖片《小丑回魂2》（It Chapter Two）以及《接駁靈聲》（Black Phone）系列，他與美國導演Spike Lee多次合作，其中包括美版《原罪犯》（Old Boy）與《案內人》（Inside Man）等電影，Spike Lee昨日亦於IG留言哀悼James。

Spike Lee昨日亦於IG留言哀悼James。（IG圖片）

求助網站和熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

明愛向晴熱線﹕18288