尋秦記電影︱古天樂笑宣萱點穴反應真實　續集：唔夠鹹要跟原著？

《尋秦記》電影版早前落實今年12月31日壓軸上映，電影男主角古天樂今日（22日）攜同林峯、宣萱、郭羨妮、滕麗名一眾劇集原班人馬，以及苗僑偉、徐浩昌（肥腸）及伍詠詩等新角色演員，一同出席宣傳啟動禮，正式打響《尋秦記》電影一系列宣傳活動頭炮，吸引近五百位粉絲到現場守候見證。劇集《尋秦記》播出至今長達25年，當年男女主角罕有聚首一堂，古天樂與林峯皆成熟不少散發男人味，宣萱與滕麗名一樣凍齡不老，久未露面的郭羨妮亦與多年前一樣美貌驚為天人！

古天樂與林峯啟動《尋秦記》電影版宣傳。（陳順禎 攝）

《尋秦記》一眾主演罕有齊聚啟動宣傳。（陳順禎 攝）

郭羨妮、宣萱與滕麗名均凍齡不老，美貌與當年拍劇一樣！（陳順禎 攝）

郭羨妮罕有露面，容顏仍然驚為天人！（陳順禎 攝）

郭羨妮罕有露面，容顏仍然驚為天人！（陳順禎 攝）

洪天明與苗僑偉在《尋秦記》電影版皆飾演新角色。（陳順禎 攝）

伍詠詩亦在《尋秦記》電影版飾演新角色。（陳順禎 攝）

徐浩昌亦在《尋秦記》電影版飾演新角色。（陳順禎 攝）

古天樂、林峯與「三哥」苗僑偉於《尋秦記》電影版宣傳啟動禮後，於現場接受傳媒訪問，古天樂與林峯的經典角色固然深入民心，飾演新登場角色Ken的苗僑偉，原來有留意網民圍繞他的討論：「我嘅角色叫阿Ken，網民好犀利幫我改埋個姓Ken Or，變成Ken Or刺秦王（與荊軻諧音）。又啱㗎喎！我一個現代人入去就係搞秦王！」身邊的古天樂隨即開玩笑：「你真係去刺秦王，不過你唔使用劍咋嘛！」苗僑偉還正經地表示：「用現代武器。」古天樂放笑彈爆料：「你係用殺蟲水！」連自己亦忍不住大笑！

古天樂忍不住開玩笑稱「Ken Or刺秦王」不用劍用殺蟲水！（陳順禎 攝）

《尋秦記》電影版再次以〈天命最高〉作為主題曲，除了原唱古天樂再度開金口，更加入林峯合唱，阿峯興奮地表示：「我有份參與，終於可以有第一首合唱歌，好多謝古仔嚟我演唱會做嘉賓，嗰次係一個契機，先有後面嘅合作發生。」苗僑偉亦大讚合唱版本好聽，古天樂則笑言：「票房好嘅三哥會唱一次〈天命最高〉！」對於票房目標，古天樂則表示：「冇乜點諗幾錢，總之好囉。」

古天樂與林峯一同合唱新版〈天命最高〉。（陳順禎 攝）

古天樂與林峯合唱新版〈天命最高〉，更請苗僑偉在票房成績好時演唱。（陳順禎 攝）

滕麗名等女演員在受訪時直言拍攝《尋秦記》過癮兼「未夠喉」，對電影再拍攝續集的可能性，古天樂表示：「唔夠鹹？你有睇過原著喎！即係要拍返原著尺度？唔係送一條彩虹，送過第二啲嘢畀佢？諗下先啦！」但古天樂談起劇集原作仍津津有味，表示有留意精華片段瘋傳：「咁樣彈出嚟法，你好難避！咪睇下囉！」

《尋秦記》劇集不少花絮片段近日於網上瘋傳，古天樂更笑指與宣萱「點穴」花絮片段中，反應確是真情流露：「梗係真實反應啦！如果唔係點會NG呢？同埋佢電影版有個英文名，WTF！」正當三哥未即時領略時，古天樂便笑指：「Wu Ting Fong呀！」古天樂與宣萱向來火花十足，今日宣萱再度重施故技邀請古天樂一同派心，古生隨即利落地與身邊的郭羨妮調位，以完美動作為自己解圍！

古天樂在公開活動中甚少派心。（陳順禎 攝）

宣萱幾乎是行內唯一一個令古天樂融化派心的藝人。（陳順禎 攝）

古天樂被宣萱邀請一同派心，隨即利落地與郭羨妮調位解圍！（陳順禎 攝）

古天樂日前攜同洪天明夫婦、張繼聰夫婦探望「宏福苑五級火」災民，現身「善樓」共晉盆菜宴，對於災民處境及心情，古天樂認真而簡潔地表示：「我只講一句說話啦，佢哋係需要長期關顧嘅。」未有透露進一步支援行動細節。