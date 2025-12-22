尋秦記電影︱郭羨妮激罕露面美貌驚人　宣萱竟劇透：可以拍第三套

《尋秦記》電影版早前落實今年12月31日壓軸上映，電影男主角古天樂今日（22日）攜同林峯、宣萱、郭羨妮、滕麗名一眾劇集原班人馬，以及苗僑偉、徐浩昌（肥腸）及伍詠詩等新角色演員，一同出席宣傳啟動禮，正式打響《尋秦記》電影一系列宣傳活動頭炮，吸引近五百位粉絲到現場守候見證。劇集《尋秦記》播出至今長達25年，當年男女主角罕有聚首一堂，古天樂與林峯皆成熟不少散發男人味，宣萱與滕麗名一樣凍齡不老，久未露面的郭羨妮亦與多年前一樣美貌驚為天人！

古天樂與林峯啟動《尋秦記》電影版宣傳。（陳順禎 攝）

《尋秦記》一眾主演罕有齊聚啟動宣傳。（陳順禎 攝）

郭羨妮、宣萱與滕麗名均凍齡不老，美貌與當年拍劇一樣！（陳順禎 攝）

郭羨妮罕有露面，容顏仍然驚為天人！（陳順禎 攝）

宣萱、郭羨妮、滕麗名於《尋秦記》宣傳啟動禮上接訪問。（陳順禎 攝）

宣萱、郭羨妮與滕麗名三大女主角罕有重聚，久未露面的郭羨妮受訪時興奮表示：「我哋忍唔住相擁呀！」在台上三人亦忍不住再次相擁轉圈圈，場面非常溫馨！宣萱則表示重聚非常難得，希望往後有更多機會：「今日第一日宣傳見返大家，啱啱先講仲有冇機會坐埋一齊？合作真係好隨緣。」至於電影上映後的謝票安排，宣萱踢爆好友古天樂已落柯打：「古仔叫咗我一月唔好放假！但我想去滑雪喎，佢話你望都望三月啦！最緊要做嘢先嘅！」

宣萱、郭羨妮、滕麗名三大《尋秦記》女主角罕有重聚。（陳順禎 攝）

宣萱、郭羨妮與滕麗名興奮相擁。（陳順禎 攝）

劇集版《尋秦記》於2001年播出，郭羨妮回憶當年時表示：「25年前《尋秦記》係我拍嘅第一部劇，當時覺得『姐姐呀我好驚呀！』同大家都唔熟；但依家就有識咗好耐嘅感覺。」宣萱則笑言：「好似識到依家仲好傾啲！」已經一段年日未有推出新作的郭羨妮，則表示戲癮不大：「我唔知呀！如果將來有機會，我想拍啲有女人戲演、發揮多啲！」亦自爆女兒對自己演出興趣甚低：「佢對我嘅作品冇興趣喎，唔知點解！可能係英文人啦！佢唔鍾意睇我，鍾意現實嘅我，鍾意現實嘅媽媽多啲！」

郭羨妮笑言當年首次拍劇非常驚青。（陳順禎 攝）

談到三位經過25年後的變化，宣萱大讚滕麗名保養得最好：「我覺得最冇變化嘅係呢個（望向滕麗名），佢係超級防腐劑！」滕麗名則透露凍齡不老的原因：「因為我仲喺TVB！」宣萱隨即大笑、驚訝地表示：「冇理由嘅！咁辛苦喎！」滕麗名則坦言：「咁時間比較規律呀嘛，早睡早起！」電影版《尋秦記》尚未上映已引起廣泛關注，對於再添食拍攝第三部的可能性，滕麗名竟透露：「古老板話如果好收得嘅話會再拍。係六年前拍嗰時講嘅！」宣萱則不小心劇透結局，表示：「喺戲裡面冇死到喎！可以拍第三套……唔可以講太多嘅！」

滕麗名自爆凍齡全因仍留在TVB令全場大笑！（陳順禎 攝）