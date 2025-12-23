阿凡達3｜首周末全球票房勁收3.45億美元　中國開畫破上集紀錄

全球矚目的荷里活科幻視覺鉅製《阿凡達》系列第三集《阿凡達3》，於上周五(12月19日)在北美及多個國際市場上映，瞬間掀起觀影熱潮。影片不僅獲國際權威媒體盛讚場面最為壯觀、視覺特效精彩絕倫、震撼人心，更在美國權威評論平台獲得極高評價：Rotten Tomatoes觀眾評分高達91%，CinemaScore給予A級，PostTrak評分約4.5/5的高評分。

（《阿凡達3》劇照）

影片票房表現亮眼，多個主要市場開畫奪冠，北美於3,800間戲院上映，首日收入達3,650萬美元（約 2.84 億港元），首周末票房約8,800萬美元（約 6.85 億港元），「特別放映格式」（如IMAX3D）貢獻顯著，佔開畫周末總票房約66%，3D場次佔比56%。全球開畫周末總票房高達3.45億美元（約 26.9 億港元），成為2025年全球荷里活電影開畫第二位，僅次於《優獸大都會2》（Zootopia 2）。

全球開畫周末總票房高達3.45億美元（約 26.9 億港元），成為2025年全球荷里活電影開畫第二位，僅次於《優獸大都會2》（Zootopia 2）。（《阿凡達3》劇照）

今集新角色，為阿凡達宇宙帶來翻天覆地的變化。（《阿凡達3》劇照）

本片北美開畫已超越首集《阿凡達》的7,700萬美元（約 6 億港元）。三部《阿凡達》系列至今全球累計票房超過56億美元，有望成為影史首個三部作品均破20億美元的超級系列。而中國市場表現尤為突出，開畫周末約5,760萬美元，高於上集《阿凡達：水之道》的5,600萬美元，位居2025年中國開畫荷里活電影第二位，僅次於《優獸大都會2》，《阿凡達》系列至今佔據影史12月開畫十大席位中的三席。