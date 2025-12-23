夜王｜黃子華率8大美女亮相　「神顏外援」仲有「玲瓏浮凸女神」

香港首部破億港產片，《毒舌大狀》導演吳煒倫，第二部執導作品，繼續由黃子華擔任主角，女主角更獲鄭秀文強勢加盟，不過故事就由法庭戲搖身一變，來到以夜總會為背景的《夜王》。今日（23/12）電影公開首預告、劇照及多款角色海報，其中以多位飾演夜總會小姐的演員最為大家關注，當中仲有位日系小妹妹，搶先曝光！

電影《夜王》今日（23/12）公開首預告、劇照及多款角色海報。（《夜王》海報）
這張劇照相當震撼，但相中未見有麗英出現。（《夜王》劇照）

從首發劇照及預告可見，今個新年將由黃子華、鄭秀文這對歡喜冤家，帶住一班笑面迎人的美艷公關同大家拜年，而從名單可見就有王丹妮、廖子妤、楊偲泳、譚旻萱、黃潔琪、李芯駖、林熙彤、鄧麗英等。其中最為人談論的，反而是《小薯茄》的鄧麗英，除了由她演小姐角色比較意外，而其賣點更是「狂操㗎文，蒙混客人」，似是扮日系小妹妹討好客人，相當有話題。

在導演吳煒倫社交平台上，再公開一張重女照，畫面相當豐富。（《夜王》劇照）
Mimi（廖子妤　飾）東日夜總會媽媽生，柔情似水，御客有術。（《夜王》角色海報）
Coco（王丹妮　飾）東日夜總會媽媽生 ，女中豪傑，千杯不醉。（《夜王》角色海報）
Mickey（黃潔琪　飾），來自馬來西亞的黃潔琪，有翻版林明禎之稱，今次都係飾演東日夜總會小姐，小鳥依人，神顏外援。（《夜王》角色海報）
ChiLing (譚旻萱　飾) 東日夜總會小姐，猜枚勝手，高嶺之花。（《夜王》角色海報）
BB（林熙彤飾）東日夜總會小姐，青春可人，熟男必殺。（《夜王》角色海報）
煲煲（楊偲泳　飾）東日夜總會小姐，玲瓏浮凸，性感女神。（《夜王》角色海報）
結衣（鄧麗英飾）東日夜總會侍應 ，狂操㗎文，蒙混客人。（《夜王》角色海報）
水晶（李芯駖　飾）東日夜總會小姐，櫻桃小咀，口技高超。（《夜王》角色海報）
