像我這樣的愛情｜曾遭性侵女子指控導演　訪問中掛勾性義工與強姦

由譚惠貞執導及編劇、陳家樂與廖子妤主演的《像我這樣的愛情》上月底上映，戲中廖子妤是天生腦癱的身障人士，出於對性及自己的身體產生好奇，她經牽線接觸到自發性義工組織後，因而認識了性義工陳家樂，二人發生性行為後也產生了情感連結，過程中廖子妤亦愛上了對方。但礙於廖子妤的角色屬「腦癱」，而陳家樂為健全，加上「性義工」並未在香港獲得相關認可，警方於是判定男方為強姦，惟陳家樂堅持自己只是在提供服務的性義工，被視作「受害者」以及深深愛上了陳家樂的廖子妤則憤怒吼出：「為什麼你們可以開房，而我就是被強姦？」

曾遭前侵前編劇 指譚惠貞於訪問提及「性義工」令人反感

最近兩位演員及編導譚惠貞不停受訪及宣傳電影，惟譚惠貞在訪問的內容，就觸動了一名曾被性侵的前編劇神經。該名前名彭曉茵的前編劇，今日（23日）在網上發文，她先自我介紹：「我在2013年於香港演藝學院電視電影系畢業，並在超過8年前，曾經在深夜2時，在香港九龍深水埗福華街50-52號置福大廈內後樓梯被陌生人性侵，為性侵倖存者。」

前名彭曉茵的前編劇在網上發文，她指：「對於譚惠貞小姐在訪問所提及的「性義工」一詞，本人認為惜詞極度敏感，於我造成心理上傷害，極為反感和討厭。」（Threads@iamaspirincher）

發文者聲明極不同意譚惠貞提及「性義工」一詞

她指自己在2019年擔任過金像獎頒獎禮創作組及被同業「關心」後，因個人理由已離開影視圈，從不認識譚惠貞，不過她就提到：「對於譚惠貞小姐在訪問所提及的『性義工』一詞，本人認為惜詞極度敏感，於我造成心理上傷害，極為反感和討厭。」彭曉茵在文中特別聲明：「跟譚惠貞小姐並不認識，無任何金錢瓜葛，跟電影《像我這樣我愛情》並無任何關係，亦非常不同意譚惠貞小姐在訪問提及『性義工』一詞。」最後她更表示：「要是性侵倖存者就是『性義工』，我承認，我曾經在香港九龍福華街50-52號置福大廈，凌晨2時為一位陌生人在不情願的情況下提供性服務，俗稱『強姦』。」

發文者表示非常不同意譚惠貞在訪問提及『性義工』一詞。（YouTube@ 英皇電影 Emperor Motion Pictures - Official）

發文者未有回應哪篇訪問內容不妥：電影我冇睇，你可以X

彭曉茵前後共兩度發文，由於她未有詳述譚惠貞的訪問內容，有網民就留言詢問是哪篇訪問及具體內容，指譚惠貞似乎冇講到「性侵倖存者」等同於「性義工」；電影自媒體「Sam先生 - Sam Sin San」亦有留言問：「想知邊個訪問？因為套戲講緊嘅係幫助身障者解決性需要嘅義工，會唔會有啲咩誤會？」不過發文者就回應：「你想笑我，隨便你，我必須說，事情令人很反感。」、「Sam先生你好，關於電影，我冇睇，你可以X。關於性義工嘅問題，我已經講咗，因為個人經歷，非常反感。關於『手天使』嘅資料，早在電影上映前已得悉。你哋想講係我嘅唔啱，隨便你哋，但我覺得反感，我亦必須說。」

電影自媒體「Sam先生 - Sam Sin San」亦有留言問：「想知邊個訪問？因為套戲講緊嘅係幫助身障者解決性需要嘅義工，會唔會有啲咩誤會？」發文者彭曉茵回覆：「關於性義工嘅問題，我已經講咗，因為個人經歷，非常反感。」、「你哋想講係我嘅唔啱，隨便你哋，但我覺得反感，我亦必須說。」（Threads）

此外，有不少網民對其遭遇深表同情，有人留言安慰及叫她報警，彭曉茵則回應：「案件已結束，而我作為性侵受害者不用跟任何人交待細節，謝謝。」根據《香港01》報道，該案件的犯人，於2018年因一項強姦罪及一項盜竊罪成，被判入獄6年半。而《01娛樂》就彭曉茵的指控向電影公司查詢，對方表示需時了解。

針對發文者對譚惠貞的指控，電影公司表示需時了解。（莫匡堯攝）

