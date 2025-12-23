港產片寒冬︱何爵天三年冇戲拍等政府撥款　卓亦謙赴海外撲水開戲

香港電影業於2025年陷入寒冬，上游的電影製作難以籌集資金開拍新戲，下游的戲院近年亦相繼結業。即使近年不乏港產片打造票房奇蹟，如《毒舌大狀》《九龍城寨之圍城》及《破．地獄》三部均累積過億票房，然而今年港產片明顯疲弱，近日《世外》憑1400萬元票房便足以成為年度票房榜首，據票房網站統計亦僅有四部電影成績超越千萬，市道令業界以至觀眾均感到擔心。

2025年港產片市道疲弱，《世外》憑1400萬元票房便足以成為年度票房榜首。（《世外》動畫劇照）

據香港電台報道，憑首部執導作品《正義迴廊》斬獲超過4000萬元票房，並奪得該年度香港電影金像獎「新晉導演」獎的何爵天，透露已有三年未有開拍新戲，雖然自己不斷向投資者提交劇本創作，然而均未獲得開拍機會；個別投資者則希望劇本先取得電影發展基金的資助，再考慮注資到項目之中。何爵天形容目前處於非常時期，希望電影發展基金加快審批項目的速度，將每部作品批核撥款時間維持於三四個月內，令影業爭取更多機會開拍。

曾經憑首部執導作品《正義迴廊》奪得「新晉導演」獎的何爵天，透露已經有三年冇開戲。（陳順禎 攝）

對於今年港產片市道，何爵天亦表示關注下滑情況，表示行內開戲數目極低；放映表現方面，亦表示暫時未有港產片超越1500萬，比較昔日質素平平的賀歲片均能有1500萬甚至2000萬票房，今年的票房數字對業界而言絕對為一種警號。

何爵天亦關注票房數字，認為是對業界的警號。（陳順禎 攝）

同樣憑首部執導作品獲得金像獎「新晉導演」的卓亦謙，當年在電影發展基金「首部劇情電影計劃」全額資助下拍攝《年少日記》。卓亦謙在首部作品後一直未有新作開拍，透露出席世界各地影展，發現尋求跨地域合作成為常態，部份海外地方甚至會提供資金、吸引劇組到當地取景，作為旅遊業宣傳策略之一，到海外撲水開戲，或者會成為同代創作人新出路。卓亦謙認為香港、海外演員若能夠合作，或有助重新吸引觀眾入場觀映。

卓亦謙尋求跨地域合作到海外撲水開戲。（直播截圖）

2025作為「都市傳說」電影解鎖年，多部庫存多年的電影已陸續解禁上映，香港電影工作者總會發言人田啟文表示，由於存貨已清空得七七八八，預計業界將會在明年中旬開拍新作品，不然下游的戲院將大受影響，因此有望為業界整體帶來復興。至於串流平台對香港影業的衝擊，田啟文認為長遠打算，戲院與串流平台必須播放不同版本，才能確保影業穩定發展；業界亦有人研究新技術，革新電影觀映方法，讓觀眾有更多選擇。

田啟文表示由於港產片存貨已清空得七七八八，預計業界將會在明年中旬開拍新作品，不然下游的戲院將大受影響。（陳順禎 攝）

對於電影業界提出的建議，文體旅局表示已積極與香港戲院商會合作，透過簡化戲院用作現場表現的申請程序，以增加戲院收入。至於電影發展基金資助批核過程，由於涉及公帑運用，因此審批期間必須確保使用得當，時間亦按每宗個案而定，但將會與影業保持聯繫，盡力加快項目審批。