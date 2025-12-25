夜王｜黃子華鄭秀文面試公關火藥味濃　Mean爆金句彈鐘三大女神

2026年港產賀歲喜劇《夜王》由吳煒倫執導，黃子華、鄭秀文（Sammi）攜同《毒舌大狀》破億原班人馬王丹妮、廖子妤、楊偲泳、何啟華、謝君豪與新加盟的楊偉倫、Mandy譚旻萱、COLLAR成員李芯駖、林熙彤、Miko黃潔琪、麗英及盧鎮業等主演，齊聚夜總會獵艷迎接馬年！《夜王》繼早前推出預告片及主演海報引起網民瘋傳，今日（25日）趁聖誕節更發布第一條宣傳片，由老闆歡哥（黃子華 飾）與大老闆V姐（鄭秀文 飾）一齊面試夜總會公關，更有三大女神一齊應徵，但卻被子華神全程連爆金句、Sammi尖酸mean爆連環「彈鐘」非常搞笑啜核！

《夜王》夜總會老闆歡哥與大老闆V姐一齊面試夜總會公關。（《夜王》IG圖片）

黃子華跟鄭秀文在戲中飾演一對前度夫妻，在夜場再聚。（《夜王》劇照）

究竟哪一位女神能夠面試成功？（《夜王》劇照）

譚旻萱面試整頓職場 黃子華：呢啲大人物邊到搵返嚟？

在《夜王》宣傳片段中，歡哥與V姐兩位老闆火藥味甚濃，原來對佳麗分別想搵「好啲嘅」與「唔好咁衰嘅」，令夜總會經理土地（楊偉倫 飾）都感到非常難做！第一位面試佳麗網紅玲姐ChiLing（譚旻萱 飾）以應節聖誕女郎造型面試，已經被V姐寸爆並非招聘聖誕老人，玲姐即場更發功「整頓職場」覺得公關時間彈性、有利配合日程，令閱歷豐富的歡哥都眼界大開：「要夾你schedule喎！呢啲大人物你喺邊到搵返嚟㗎？」馬上原地彈鐘！

黃子華與鄭秀文一同招聘新公關。（《夜王》IG影片截圖）

譚旻萱為首為佳麗網紅玲姐！（《夜王》IG影片截圖）

鄭秀文隨即發炮將譚旻萱「彈鐘」！（《夜王》IG影片截圖）

學生妹林熙彤想賺錢去旅行 鄭秀文：未返工同我講放假？

第二位應試佳麗BB（林熙彤 飾）驚爆著校服現身，V姐當然不留情面發炮：「啱啱放學呀？嚟搵暑期工？」水晶便表示想自由度高賺夠錢去旅行，V姐當然不收貨，再次開炮：「妳呢個嬰兒！當呢到playgroup呀？未返工就同我講放假？」BB立即被嚇親、向歡哥扭計，歡哥即刻冧晒表示：「哎唷！唔好驚！叔叔抱返！抱出去⋯⋯」又再彈鐘！

第二位佳麗BB，竟然係林熙彤，仲著校服面試！（《夜王》IG影片截圖）

黃子華亦大爆金句！（《夜王》IG影片截圖）

李芯駖天后面前演歌舞 鄭秀文：唔係請大媽跳廣場舞

第三位應試佳麗水晶（李芯駖 飾）甫一出場面大展歌喉舞姿，在天后Sammi面前班門弄斧當然馬上被落閘：「Sorry！No offense！（黃子華：好深喎呢句英文！連我都唔識！）咁Shut up識喇啩！我哋請公關，唔係請大媽跳廣場舞！」當水晶落力展示自己兩文三語能力，歡哥亦忍不住補槍：「相當⋯⋯inter國際！」V姐又和應：「簡直衝出香港！」歡哥最後決定再彈鐘：「佢意思係請妳衝出間房！」連彈鐘金句都一樣押韻啜核！

芯駖是第三位面試的佳麗，竟然在天后面前表演歌舞？（《夜王》IG影片截圖）

鄭秀文隨即Mean爆彈鐘！（《夜王》IG影片截圖）

黃子華亦再補一槍！（《夜王》IG影片截圖）

麗英表演椎間盤突出、徒手腎衰竭 黃子華：係百年難得一見嘅病人！

最後到第四位「秘密武器」應試佳麗結衣（鄧麗英 飾），麗英一出場便被子華神窒住：「呢個係秘密武器？點解唔Keep住係秘密咪算囉？」但結衣毫不怯場介紹自己：「兩位老闆，我青春可人、聰明伶俐、話頭醒尾，即場表演『椎間盤突出』同『徒手腎衰竭』！（發功過後）⋯⋯衰咗！」結衣引起兩位老闆好奇，被問到有甚麼缺點便表示：「缺點又唔係話冇嘅，最衰就係『零死角』囉，因為呢樣搞到有少少抑鬱囉！」歡哥失笑表示：「Hold住個抑鬱，妳係百年難得一見嘅病人！幾時可以返工？」結衣竟然未被彈鐘，立即兇狠表示：「依家！」竟然作功令大家非常意外！

麗英竟然係最後一位面試佳麗？（《夜王》IG影片截圖）

麗英即場表演「椎間盤突出」與「徒手腎衰竭」非常好笑！（《夜王》IG影片截圖）

黃子華形容簡直是「百年難得一遇嘅病人」！（《夜王》IG影片截圖）