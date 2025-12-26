昔日靚仔童星消失神隱15年　驚爆精神異常變露宿者近況惹粉絲心痛

現年36歲的美國童星Tylor Chase 20年前入行，憑參演經典校園喜劇《耐德的中學校園生存手冊》（Ned's Declassified School Survival Guide）而為人熟悉，可惜他已脫離演藝圈近15年。近日有網民偶遇Tylor流落街頭，疑已淪為露宿者，片段在網絡曝光後，引起大批網民關注。

Tylor Chase衣衫襤褸流落街頭

日前有網民在美國街頭發現Tylor Chase的蹤影，他衣衫襤褸、滿臉鬍鬚、外表邋遢，精神狀態異常流落街頭，片段中他微笑回應自己曾出演Nickelodeon經典校園喜劇《耐德的中學校園生存手冊》。

粉絲發起眾籌竟被Tylor母親拒絕？

由於Tylor的容貌及精神狀態令網民驚訝，有熱心的粉絲為Tylor在網上發起眾籌，希望能助他度過難關，可惜被其母親要求中止。她坦言金錢並不能真正幫助兒子，更透露兒子一直都與「雙相情感障礙」（Bipolar Affective Disorder）搏鬥，目前最迫切的是醫療層面的協助，Tylor亦難以自行管理醫藥與生活開支，令人擔憂其狀況。