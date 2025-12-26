尋秦記電影版｜宣萱一個表情古天樂破功大笑　林峯再演寡人笑咗

由古天樂擔任總監製兼男主角，攜同劇集原班人馬林峯、宣萱、郭羨妮、滕麗名、陳國邦及新加盟的苗僑偉、洪天明與朱鑑然等主演的電影版《尋秦記》，自開拍至今一直備受觀眾期待，終於在今年12月31日壓軸上映！《尋秦記》上映進入倒數階段，以古天樂為首的主演團隊亦密鑼緊鼓進行宣傳，更穿越年代與新生代演員合作拍攝遊戲短片，由吳肇軒、Locker林家熙擔任導演一齊玩卡牌遊戲「9Upper」！

古天樂為電影版《尋秦記》總監製監男主角。（《尋秦記》劇照）

宣萱飾演的烏廷芳亦回歸電影版。（《尋秦記》劇照）

林峯則飾演更成熟的寡人！（《尋秦記》劇照）

電影版更有朱鑑然加入飾演項寶兒。（《尋秦記》劇照）

古天樂、宣萱、林峯與朱鑑然參演由吳肇軒與林家熙導演的「9Upper」宣傳片，一同圍繞「尋秦記」關鍵字亂噏競猜誰是真正知道遊戲題目的「老實人」、誰是不知道答案胡亂編造事實的「9Upper」，拍攝過程不僅非常搞笑，更衍生大量古天樂、宣萱與林峯的表情包！吳肇軒一開始解說遊戲，提到玩家「諗樣」時剛好站在林峯身邊，竟大玩「寡人笑__咗」食字玩笑，但轉數極快的林峯馬上回應：「我姓林㗎喎！」毫不尷尬擊退吳肇軒！

古天樂、宣萱、林峯與朱鑑然一同參與由吳肇軒、林家熙執導的「9upper」遊戲短片。（尋秦記IG影片截圖）

介紹到「諗樣」時，吳肇軒剛好站在林峯身邊！（尋秦記IG影片截圖）

林峯被叫「諗樣」隨即表示「我姓林㗎喎」一秒化解尷尬兼反擊！（尋秦記IG影片截圖）

各人在遊戲開始後，由宣萱抽到「諗樣」身份並介紹自己：「I am諗樣！」自製第一張表情貼圖，隨即令身邊的古天樂鐵面破功捧腹大笑，連宣萱亦被古生超誇張的反應逗得忍俊不禁，馬上笑指：「你笑笑笑！笑咩笑呀！」更連環出指點穴，古天樂亦馬上假扮當年宣萱扭計的表情：「痛㗎！」二人默契與笑點非常接近，多年來仍讓觀眾粉絲津津樂道！

遊戲開始時，古天樂以兩張「收皮啦」紙牌遮掩雙眼，自製第二張表情貼圖！當林家熙提到《尋秦記》只是都市傳說、是由古生開玩笑下誤傳出的電影時，古天樂亦誇張地嚇呆驚訝，又再自製貼圖！

而林峯打算講自己的答案時，卻被宣萱窒住：「Collect Skin！」出牌截停！而古天樂則表示《尋秦記》將於元旦上映，明明答案正確，但宣萱仍然再出牌，製造多角度「收皮啦」表情包！最後當然不少得林峯的「寡人笑__咗」！觀眾睇完片段，又儲齊一套表情包未呢？

