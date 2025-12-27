尋秦記電影版專訪｜古天樂率先劇透　「有個角色必須要離開我哋」

期待已久的《尋秦記》電影版，將於2025年12月31日正式登上大銀幕。早前總監製及主角古天樂，聯同林峯接受《香港01》訪問。提到電影上畫日一改再改，甚至被網民列入「都市傳說」，當中的科技設計是否經得起時間考驗？而本身咁有價值的IP，又是否不止一集完，會拍成系列電影呢？種種問題，就由《尋秦記》電影版的總監製古天樂親自解答。



《尋秦記》電影版的總監製古天樂，親自解答開拍續集機會。（葉志明 攝）

古天樂為《尋秦記》電影版，前後花了10年時間籌備及製作。（《尋秦記》電影版劇照）

《尋秦記》電影版科技將超越想像

談起開拍《尋秦記》電影版，早在2013至14年已有初步計劃，直到2017年處理好版權細節，並集齊一眾主要演員後，於2019年正式在貴州開拍。而在撰寫劇本時，古生先考慮到科技設定一環。「電視劇於2000年拍，都已經有時光機，電影版故事發生喺廿年後，科技可以發展成點呢？所以電影都會擺放唔少適量的科幻元素。如果而家先拍，你都唔使懷疑係一定會有AI同機械人喺度。」

古天樂認為電視劇於2000年拍，已經有時光機，電影版故事發生在廿年後，科技定必走得更遠。（《尋秦記》劇集截圖）

新一集科技將超越你我所想。（《尋秦記》電影版劇照）

相對之下，《明日戰記》是一部較為「寫實」的科幻電影，科技的設計是在物理之內，情理之外，如果《尋秦記》的科技起步點，是以物理之外的時光機為起點，可想像戲中將會有大量令人耳目一新的科技設定。不過電影來到今天，觀眾抱住滿滿的情懷入場，又令古天樂覺得科技上慢一點又未必是壞事︰「而家反而造就套戲變咗賣情懷，大家嘅回憶，有時行得太前又未必係好事。」

古生手執的係2001年「發明」的「訊號發射器」，為接送他返回現代而設。（葉志明 攝）

一直有打算開啟系列電影

《尋秦記》電影版算是古生心血之作，籌備多年，相信大有機會成為系列電影。偏偏電影在完成後，遇上疫情等問題，比原定遲了大約4、5年時間上畫，這段長時間等待，又可有窒礙了「尋秦霸業」的發展？古天樂︰「係！確實係有呢個諗法，不過電影潮流唔同咗，觀眾需要又唔同咗，經歷疫情時，更加有很多嘢要重新諗過，甚至已經有咗個新故事，不過真係一個太大的計劃。你問我有冇窒礙到？時代變得太快，但電影製作係需要時間，幾年一個全新AI系統，電話就一年轉一次，好難處理。所以最緊要係堅持同專心去做好一件事，如果個人三心兩意，中間有咩事發生又變一變的話，好難完成。」

關於會唔會開續集，總監製古天樂拋下一句︰「大家留意下我講最後一句對白啦。」（葉志明 攝）

其實為故事可延續發展，古生原定今次電影版是冇人需要死，但最後都要作出改動︰「部戲原先係唔想有人死，但最後都冇辦法，因為要推進個劇情，有個角色必須要離開我哋。」講到咁，咁到底仲有冇機會拍落去，拓展一個21世紀的秦朝版圖？古天樂︰「大家留意下我講最後一句對白啦，你就會知道如果呢件事真係會發生會係點，係我最後嘅一句對白！」