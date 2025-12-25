尋秦記電影版專訪｜與古天樂真正師徒情　林峯︰學到佢身體力行

期待已久的《尋秦記》電影版，將於2025年12月31日正式登上大銀幕。早前總監製及主角古天樂，聯同林峯接受訪問。25年前二人在劇集內飾演師徒，這份情緣延續到現實，二人亦真的成為一對師徒，古天樂在林峯事業上一直扶持，由飾演一種關係演變成一個真正身份。而古天樂身為總監製，一直想電影版可以原班人馬上陣，小至一個配角都要招攬歸隊，但最終都有一位聯絡不上。至於網民最關心的江華，訪問中古生就親解未有安排歸隊原因。

古天樂與林峯，無論在《尋秦記》電影或現實中，都有著一份師徒關係。（葉志明 攝）

廿多年前的《尋秦記》，是古天樂最後一部TVB劇集，但就是林峯一部古裝劇，二人亦蘊釀出一份師徒情。（《尋秦記》劇集影片截圖）

《尋秦記》於2000年製作，2001年播映，當年是亞洲首部穿越題材劇集，古生都記得當中有很多新嘗試，幕幕都記憶猶新，因此廿年後再聚拍電影版一刻，情感與回憶立即回來。古天樂︰「所以點解套戲要等廿年先拍，因為套戲係講廿年後的延續，我真係想等個演員本身成長咗先拍，唔係要你刻意去演廿年後的感覺，而家大家一埋到位就係呢份感覺。」

項少龍與秦王的師徒關係，一直隱藏殺機。（《尋秦記》電影版）

古天樂親解點解電影版冇江華？

電影未上畫，觀眾已自行溫書做定功課，近日網上流傳大量《尋秦記》劇集的精華片段，大家不斷自行重溫，足見那份情懷的威力。古天樂︰「我係冇諗過由宣傳到上映，或者我同林峯合唱《天命最高》時，好多人都話有毛管戙嘅感覺，又話要重溫套劇，好難得廿幾年後大家熱情都係咁灼熱，我作為電影監製都好開心。其實我每次睇番啲舊片都笑得幾開心，真係幾好笑。」

古天樂由計劃拍《尋秦記》電影版開始，已打算盡量集齊原班人馬演出。（葉志明 攝）

未開拍先要集齊人，還記得約10年前開始有拍電影版的消息，古生已密鑼緊鼓收集一眾成員歸隊，林峯、宣萱更收歸天下一旗下，其實古生心目中有冇一張演員名單，當中又有哪位未搵到？古天樂︰「其實第一日諗已經要齊腳，就算三弟（由劉嘉龍飾演，劇中與黃文標三位為結拜兄弟。）都有打算叫佢返嚟，但搵唔到，好似已經唔係做呢行。甚至我已經拍咗一段戲講佢點解唔喺度，不過最後剪咗。其他能夠搵到嘅都已經全部搵晒返嚟。」

大家最想見到《尋秦記》第一反派，連晉或嫪毐，即江華在大銀幕亮相，跟項少龍再次對壘。（《尋秦記》劇集影片截圖）

今次《尋秦記》電影版的確近乎全員齊腳，不過觀眾總是貪心的，大家最想見到《尋秦記》第一反派，連晉或嫪毐，即係江華在大銀幕亮相，跟項少龍再次對壘，其實古生可有考慮過？古天樂︰「部戲入面死咗嘅，我係冇辦法令佢復活，因為講20年後嘅事，呢件事係好合理，總之計電視劇完嗰集邊個仲喺度，唔通搵同一位演員演第二個角色，唔可能，因為今次係講我同秦王廿年後的決裂，如果咁講呂不韋（郭鋒）咪都要翻生？」

林峯僅記古天樂身教之道

在劇集入面，這對師徒去到後段已經反目，眼前的大王已經不是昔日的盤兒。現實中，這對師徒關係仍然牢固，正因為林峯在拍劇時正正初出茅廬，古天樂每刻加以教導。林峯︰「的確戲內戲外都係師徒關係，我當時好新，好多嘢都要問佢，來到呢刻佢都仲有好多嘢袋落我袋，所以不停都係向佢學習，包括近年可以接觸更多大銀幕的工作，都係老闆畀機會我。」所以林峯覺得拍到《尋秦記》，的確係一份天命。「自己第一套古裝劇，自己都唔知做緊乜，所以參與到係好幸運，延續咗一份友情出來，真係天命。」

（《尋秦記》電影版）

林峯表示戲中最後有一場師徒戲，完全是真情流露演繹，叫大家拭目以待。（葉志明 攝）

今時今日，林峯都已獨當一面，作為師傅都不是落手落腳去指導，而是用身教。古天樂︰「咁大個人唔使人教啦，只係身處不同崗位，不同時間都有不同睇法，有時只係將我嘅感受話畀佢聽。」林峯︰「佢係身體力行，佢喺現場的處事方式，我哋喺旁邊都感覺到，睇你接收到幾多。」

年輕一輩往往青出於藍，今天的林峯又有冇向古生畀意見的時候呢？呢刻古生突然大王上身︰「大膽！拖出去斬！」全場大笑。林峯就覺得同師傅一直都有商有量，無論工作還是演戲都會問他意見，大家一齊溝通，這份感情經過日積月累，正好戲中有一場戲可以發揮出來。林峯︰「戲中最後有一場師徒戲，我哋係冇乜點排就拍，完全係真情流露，大家留意下。」