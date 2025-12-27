逆轉上半場｜謝票場人數疏落惹熱議　小演員自責︰好失禮

電影《逆轉上半場》，由梁詠琪、陳湛文、凌文龍、梁雍婷、朱栢康、聯同一班愛好足球的小演員主演，是一部逆境自強的輕鬆勵志電影，於今年聖誕上映，假期時有連場謝票吸引觀眾入場，部分場次由小演員負責。不過日前就有觀眾指謝票人腳不夠吸引，令場面凋零，但亦有網民留言指小朋友才是戲中主角，更有位是金像獎最佳新演員，讓他們來謝票合情合理。

電影《逆轉上半場》，是一部逆境自強的輕鬆勵志電影，於今年聖誕上映，假期時有連場謝票吸引觀眾入場。（《逆轉上半場》海報）

有觀眾就謝票場人數疏落，歸究出席嘉賓未夠號召力。（網頁截圖）

話說有網民睇完電影《逆轉上半場》，更發現是謝票場，於是留步睇埋分享，不過由於出席嘉賓只是戲中小演員，未夠吸引力，令現場觀眾人數凋零，而該名觀眾就發文表示︰「唔係想投訴……謝票搵班冇人識嘅小朋友出嚟，究竟為乜？……如果有有GiGI，或者最低限度有個梁雍婷，件事都冇咁worse」而作者最後再強調︰「套戲唔係差㗎，但謝票個陣容真係0吸引」

對於謝票場面疏落，網民有不同聲音。（網頁截圖）

隨該帖文就有人截圖再於討論區分享，表示︰「而家做宣傳真心慘……連謝票場唔係搵星都有得鬧，班小朋友都幾無辜，冇啦啦畀人公審埋。」這理解是否合理，見仁見智，不過就有網民在留言處開始討論，有網民指︰「原post講得有啲道理，錯嘅亦唔係幾位小朋友，如果要幾個知名度唔夠嘅演員去謝票，不如唔好搞，整個氣氛都會好尷尬。」

更有觀眾坦言︰「其實套戲唔係差，可能呢個post出咗係宣傳都唔定」亦有觀眾說︰「小朋友入面有兩個提名過香港金像獎，比起其他謝票場，已經唔算差。」所指的是憑《白日青春》，奪得金像獎最佳新演員的林諾。

對於有關爭議，《逆轉上半場》的導演黃柏基於網上亦有回應。（電影公司提供）

對於有關爭議，《逆轉上半場》的導演黃柏基於網上亦有回應︰「得悉小演員在閱讀相關帖文後，自責『出嚟謝票好失禮』，知道觀眾對謝票場安排有不同期望，亦尊重外界對宣傳策略的評論，但同時希望大家理解，出席謝票的小演員同樣是用心完成作品的一分子。小演員本身亦是重要角色，演員謝票並非單純工作，而是希望親身聽取觀眾觀後感，從中吸收經驗與學習，希望外界多一分體諒，避免小演員造成心理壓力。」

其中一位小演員肥B（左二，譚峻然）媽媽，亦有就事件在網上回應。（電影公司提供）

而其中一位小演員肥B（譚峻然）媽媽，亦有就事件在網上回應︰「今次有機會企喺台上同大家見面，對佢哋嚟講係一個學習同成長過程，亦係追夢路上好重要嘅一步，就好似戲入面一班小朋友喺球場上踢波咁，未必場場都贏，但每次上場都係全力以赴。 多謝仍然肯入場支持香港電影、願意討論同提出意見嘅每一位觀眾，也真心希望大家有一天會為呢班細細個就咁拼命嘅小演員感到驕傲。」