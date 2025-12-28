TVB搵《毒舌大狀》力撼ViuTV播叱咤頒獎禮　重溫戲中十大金句

商業電台一年一度的《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，一如以往會於新一年1月1日晚上7點半舉行，而今年繼續由ViuTV獨家直播。雖然今年人氣組合MIRROR將會缺席，但TVB都冇放軟手腳，派出香港電影票房史，第一部破億的電影《毒舌大狀》上陣對戰，一於你有你靠把口唱，我有我靠把口拗翻生，睇下邊度先係「Everything is wrong！」



《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，將於1月1日晚7點半ViuTV播出。（網上圖片）

在頒獎禮進行得白熱化時，TVB將播出《毒舌大狀》硬撼，相信都有一定影響力。（網頁截圖）

要數《毒舌大狀》威水史，除了成為首部票房破億的香港電影，它更是《第42屆香港電影金像獎》的最佳電影，擊敗同期的對手《金手指》、《第八位嫌疑人》、《白日之下》、《年少日記》及《命案》，而且上畫時的對白，更成為大家日常生活的金句，現在就同大家重溫下戲中十句必讀金句對白，到時可以喺屋企邊睇邊嗌出嚟！

林保怡在電影《毒舌大獎》，飾演林涼水的好友，最後亦起關鍵作用。（《毒舌大狀》劇照）

「我唔會瀨契弟」

黃子華飾演的林涼水打輸官司，導致曾潔兒（王丹妮 飾）被判坐17年冤獄，向好友林保怡吐苦水，稱自己當初滿有初心，唔會瀨契弟（攀附權貴），最終就被權貴玩弄。

「十個人有九個帶住後悔入棺材，我唔想係其中一個。」

對於曾潔兒單官司耿耿於懷，更放下身段，向方家軍（楊偲泳 飾）道歉，希望對方可以協助他為曾潔兒翻案，並道出自己的心結。

呢下拍檯，子華話拍完發現張檯凹咗，證明自己投入到出盡全力去拍。（《毒舌大狀》劇照）

「有一個無辜嘅人，因為我要坐17年冤獄，我只有呢次機會可以救佢出嚟，只有呢次，這一世都冇喇，冇喇！」

林涼水助曾潔兒翻案，發現到新線索，即使自己山窮水盡，被黑社會追債打到頭破血流，都無畏無懼，邊拍檯邊說出這番話，將心中的怒火爆發出來。

「我情願被人打，總好過被天收」

就算翻案路不易行，但令林涼水繼續堅持的就是這句話。

王丹妮表示拍攝時，被黃子華的演技震撼，令自己不禁更投入演出。（《毒舌大狀》電影劇照）

「就算坐一世監，我都唔想個女死得不明不白」

就算林涼水下定決心，都要當事人曾潔兒有翻案的決心才可，而她就本住不理判終身監禁的冤獄，也決心為女兒討回公道。

林小湛有份參演億萬票房電影《毒舌大狀》，飾演反派「Victoria」廖子妤的闊太媽媽鍾林以逸。（《毒舌大狀》電影劇照）

「既然嗰個女人已經坐緊監，能夠唔畀佢出嚟，咪由佢唔出嚟囉」

林小湛飾演的鍾老太，當知道女兒及女婿在背後所做的好事，第一時間不是要二人認罪，而是極力為二人脫罪，為的就是保持家族名聲。

「做人當然要以德服人，暗算另計」

林涼水初會主控官金遠山（謝君豪 飾），被對方斥不懂法律只靠旁門左道，當時林涼水只有忍氣吞聲，去到升降機大堂才說出這句對白。

在《毒舌大狀》中，楊偲泳與黃子華針鋒相對。（劇照）

「今日坐喺旁聽席嘅，連一個記者都無 …Something is wrong.」

在開庭前，方家軍發現旁聽席上，除了林保怡之外，其他清一色全是權貴一方派出的律師人員，就連記者及公眾人士都被拒諸門外，於是說出這番話。

《毒舌大狀》收過億令子華神搣甩「票房毒藥」之名。（劇照）

「今日！呢度！Everything is wrong！」

承接上句，亦是全片最標誌性的一句對白，林涼水結案陳詞時，將整段說話推至高峰！當眾直斥權威有持無恐，將所有事情扭曲。

「以前個個都話法律面前人人平等，今時今日人人都改口，是法律面前窮人含X！」

該對白有原版及潔淨版本，潔淨後變成「死梗」，TVB播的當然會是播後者，萬一播錯咗就「含X」。