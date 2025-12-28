金童｜觀眾膜拜級盛讚新戲啟發鼓勵人生　張繼聰一句回應足顯睿智

香港拳擊動作電影《金童》由陳維冠執導，張繼聰、韋羅莎及朱栢康主演，電影籌備長達八年，上月底正式公映後，口碑與票房成績不俗，至今逐漸邁向1000萬票房大關。《金童》近日重啟謝票活動力谷票房，張繼聰亦四出與觀眾見面努力宣傳。今日（28日）張繼聰於一場謝票場中與觀眾對談，其中一位男觀眾向他致以「膜拜級」讚賞，而阿聰謙虛而發自內心的回應，則獲得網民大讚睿智！

張繼聰新作《金童》口碑與票房成績不俗，至今逐漸邁向1000萬票房大關。（《金童》電影劇照）

張繼聰今日為《金童》謝票期間，一位男觀眾感謝張繼聰對人生帶來重大鼓勵：「我覺得睇呢套《金童》其實唔淨係一套電影，我睇緊一部好大嘅電影叫做——張繼聰！」續指面對人生情緒低谷時，張繼聰作品為自己帶來啟發：「其實因為我早幾年情緒有啲問題嘅時候，的而且確睇你聽你好多作品，例如《木紋》或者電視劇電影，我覺得每一套有你嘅作品，都有一種昇華！同埋你面對人生、好多問題，你都有好多諗法，畀咗好多啟發我！所以多謝張繼聰！」

觀眾盛讚張繼聰的人生已經是一部勵志電影。（《金童》IG影片截圖）

觀眾剖白人生情緒低谷時受到張繼聰不同作品的鼓勵。（《金童》IG影片截圖）

張繼聰面對觀眾讚賞，謙恭地回應指：「我覺得你應該多謝你自己，其實我都係一塊鏡嚟啫。」反映對方內心想法並加以強化。張繼聰亦坦言人生就如擂台與舞台，一切逆境均為練就更強大的自己，同時亦要懂得享受人生旅程，將人生當成遊樂場經歷高低起跌。張繼聰的謝票片段在社交媒體流傳後，不少網民大讚金句精警，亦有網民讚張繼聰精短回應已足顯睿智。

張繼聰精警回應被網民大讚睿智。（《金童》IG影片截圖）