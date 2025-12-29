港澳聖誕票房較去年急跌三成半　《逆轉上半場》剛上映隨即告急

香港票房有限公司今日（29日）公布2025年聖誕檔期（24至26日）港澳中西電影整體票房成績，統計數據後表示，港澳地區中西電影票房市道較去年同期急跌34.49%，由去年2192萬元下滑至今年1436萬元；香港中西電影票房則較去年同期下跌35.69%，由去年2093萬元下降至今年1346萬元。票房公司分析指，由於聖誕檔期缺乏新戲上映，備受期待的優質作品如《尋秦記》或《阿凡達3》（Avatar：Fire and Ash）分別於除夕及元旦日上映，因此聖誕檔期觀眾反應較平淡，然而兩部港產及荷里活大片預售反應不俗，將為2026年市道帶來信心。

《尋秦記》電影版即將於12月31日上映，因此聖誕當期票房未能受惠。（《尋秦記》劇照）

《阿凡達3》延期至元旦日上映，因此聖誕票房亦未能受惠。（《阿凡達3》電影劇照）

據票房公司公布數據顯示，聖誕檔期最受歡迎電影三甲，分別為迪士尼合家歡動畫《優獸大都會2》（Zootopia 3）、《狂蟒之災》（Anaconda）及港產片《內幕》，其中《優獸大都會2》以599萬元票房大幅拋離僅收168萬元的《狂蟒之災》，躋身三甲的《內幕》則報79萬元。此外，聖誕檔期最高票房的10部電影中，亦有另外兩部港產片，分別為總票房剛破1000萬元的《金童》，三日內收報51萬元排行第七位；足球題材勵志電影《逆轉上半場》於聖誕日正式上映，兩日內票房亦收報42萬元，甫一上映便已告急，香港觀眾要把握機會支持港產片！

《優獸大都會2》成為聖誕檔期港澳票房冠軍。（《優獸大都會2》劇照）

港產片《內幕》躋身聖誕票房三甲。（《內幕》電影劇照）

票房剛突破1000萬元的《金童》，聖誕票房排行港產片第二位。（《金童》電影劇照）