尋秦記電影版｜開畫場次多過《破地獄》　或創首日破千萬奇蹟？

由古天樂擔任總監製兼男主角，攜同劇集原班人馬林峯、宣萱、郭羨妮、滕麗名、陳國邦及新加盟的苗僑偉、洪天明與朱鑑然等主演的電影版《尋秦記》，自開拍至今一直備受觀眾期待，終於在今年12月31日壓軸上映！《尋秦記》電影預售日前開始，大量觀眾火速撲飛集中搶購上映日門票，即使除夕當日場次「密過巴士班次」，全港多區戲院仍出現全日滿場紅盛況，銷售熱度冠絕2025年！

電影版《尋秦記》終於在今年12月31日壓軸上映！（《尋秦記》劇照）

電影版《尋秦記》除夕當日場次「密過巴士班次」，全港多區戲院仍出現全日滿場紅盛況！（《尋秦記》劇照）

香港上一次有港產片在上映日出現「密過巴士班次」的奇蹟現象，已經為《破．地獄》於2024年底上映當日，據統計全日放映超過1000場，票房打破港產片史上開畫紀錄，亦在上映第二日便突破1000萬關口！《尋秦記》累積外界數年期待值，院線亦順應觀眾意願大增排片數量，據指31日排片超過1200場，遠超《破．地獄》首日場次，相信對《尋秦記》首日票房帶來極大優勢，有望再刷新港產片開畫票房歷紀錄、甚至締造首日破1000萬奇蹟！

電影版《尋秦記》排片超過1200場，遠超《破．地獄》首日場次！（《尋秦記》劇照）

《破．地獄》上映日放映超過1000場，票房打破港產片史上開畫紀錄，亦在上映第二日便突破1000萬關口！（《破地獄》電影劇照）

三區街坊戲院「晨運場」爆滿

據目前購票網站預售場次顯示，全港多區戲院即使排片超過10場仍出現「滿場紅」爆滿情況，尤其大埔、屯門及馬鞍山三區地區戲院，均有大量街坊由早場開始搶購，甚至連八時許的「晨運場」都一律不放過，實證觀眾反應大好！

馬鞍山「晨運場」開始已非常爆滿！（戲票網站截圖）

屯門「晨運場」開始已非常爆滿！（戲票網站截圖）

大埔「晨運場」開始已非常爆滿！（戲票網站截圖）

商業心臟區放工時間一樣爆

此外，31日雖然並非假期，然而各區中午至下午時段亦出現爆滿盛況，包括位處商業心臟地帶的中環、銅鑼灣，以及人流暢旺的尖沙咀、荃灣、大圍等地區，打工仔似乎都打算早放工立即入戲院；可是旺角、油麻地及觀塘區一帶場次雖多，預售入座率卻明顯較少，觀眾若打算即日購票入場，不妨考慮旺角、觀塘或九龍灣等區域戲院！

商業心臟地帶下午起亦開始爆滿！（戲票網站截圖）