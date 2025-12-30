尋秦記︱古天樂被寸少搭巴士不知班次　票房好開金口：我原唱驚乜

萬眾期待的電影版《尋秦記》今日（30日）舉行首映禮，總監製兼男主角古天樂與導演黎震龍、吳炫輝攜同宣萱、林峯、郭羨妮、滕麗名、苗僑偉、白百何等主演，並有動作指導大哥大洪金寶及洪天明父子檔一同亮相，在星光大道紅地氈上逐一盛裝登場，為2026年最後一日盛大上映慶祝！



《尋秦記》電影版男女主角古天樂與宣萱於首映禮後接受訪問，而古老闆有老友宣萱陪住，全程心情大好有講有笑，宣萱表示自己亦感到意外，覺得古仔托腮特別可愛，古天樂亦笑言：「係囉！我依家冇手托喎！」雖然訪問後幽默地放低咪高峰便「逃走」，但最後仍樂意返回原位找數，有求必應與宣萱擺出托腮甫士，一對銀幕CP果然非常相襯又有默契！

古天樂在《尋秦記》首映禮由宣萱全程傍實，心情大好受訪亦有講有笑。（陳順禎 攝）

古天樂有求必應配合宣萱擺出扮可愛托腮甫士。（陳順禎 攝）

《尋秦記》電影明日（31日）上映，首日排片場次「密過巴士班次」幾乎每15分鐘一場，現象香港前所未見，對於各大院線如此重視，古天樂高興地表示：「我喺網上見到，預售反應非常好，多謝大家支持！密唔密過巴士呢……」身邊的宣萱隨即寸嘴開玩笑：「佢好少搭巴士㗎！」古天樂則笑言最緊要方便大家買飛入場睇戲！至於場次密集下如何謝票，古天樂無奈地表示：「其實一個人類嘅極限，係冇可能咁樣謝票法嘅……就算有時空穿梭能力，個人都要出現㗎！」透露明日起一連四日將要到廣州與觀眾倒數及謝票。

《尋秦記》在全年最後一日上映，加上預售表現理想，談到衝刺年度紀錄時，古天樂嚇一跳表示：「如果一日內破到年度票房紀錄都好犀利喎！最緊要觀眾睇得開心，票房唔係我哋控制到嘅。其實聽日得半日，大家上晝都要返工，去到後日先係假期，聽日反應咁好已經好開心！」至於票房福利，宣萱表示主題曲〈天命最高〉太低音不容易唱，但古天樂反而願開金口：「我係原唱驚乜啫！」霸氣表示只要票房好便會唱Live！

宣萱憑劇集《巨塔之后》入圍今屆視后，談到會否出席頒獎禮時表示：「去澳門頒獎禮？要睇工作個期，隨緣啦！去到就去啦！呢一刻宣傳好重要！」在影帝古天樂親自支持下，宣萱表示分別不大：「無關係嘅，由觀眾投票㗎嘛！」但古天樂則笑指：「經過我開光簡直妙不可言！」宣萱卻摸不着頭腦問古仔：「我唔明咩係開光！」古天樂出奇地表示：「唔明？咁加持妳又明？（宣萱：其實唔明）咁唔明妳又唔問！好似《尋秦記》咁我講咩佢都唔明，咩係『正八婆』呀？」兩位銀幕歡喜冤家果然25年未變！

宣萱聽不明白古天樂為爭影后「開光」意思，被古天樂寸就如《尋秦記》劇情一樣講極唔明。（陳順禎 攝）

古天樂日前與同演為即影即有相片簽名時，被宣萱嫌簽名大太佔據位置，古天樂回應「係好長啫！」引網民瘋傳，今日古天樂先於首映背景版上簽名，及後在訪問中表示：「我初頭邊簽得曬呀？我係長！就住囉！」令宣萱與現場所有人都大笑！

早前杜琪峯透露古天樂出錢出力支持鮮浪潮，古天樂表示：「我覺得喺邊方面支持到就做，始終佢哋都需要後期製作，所以就呢方面支持佢哋。」亦續指電影業整體亦面對同樣困境：「呢幾年係特別辛苦嘅，成個圈比較艱難，因為經濟環境始終都唔好。所以大家最緊要支持《尋秦記》，順便支持埋《金童》啦！」