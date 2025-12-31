尋秦記電影｜陳國邦唔明「李斯」笑點　黃文標惜三弟缺演︰差咁啲

萬眾期待的電影版《尋秦記》今日（30日）舉行首映禮，總監製兼男主角古天樂與導演黎震龍、吳炫輝攜同宣萱、林峯、郭羨妮、滕麗名、苗僑偉、白百何等主演，並有動作指導大哥大洪金寶及洪天明父子檔一同亮相，在星光大道紅地氈上逐一盛裝登場，為2025年最後一日盛大上映慶祝！



古天樂、宣萱與林峯一同出席《尋秦記》電影首映禮。（陳順禎 攝）

郭羨妮、滕麗名、陳國邦、歐瑞偉與黃文標一同出席《尋秦記》電影首映禮。（陳順禎 攝）

陳國邦、歐瑞偉與黃文標同為《尋秦記》劇集原班人馬，對於劇集播出後25年推出電影版，黃文標受訪時表示尚未觀賞，笑言對效果感到緊張：「好緊張㗎，等咗廿幾年、連鬚都白曬！」陳國邦亦以大家變老開玩笑：「我老婆今日同我講咗喇，話如果我唔剃鬚會同你撞樣！同埋我好緊張因為今日係我太太（羅敏莊）生日！但係我就嚟咗支持《尋秦記》，返去都唔知點交代！（沒邀請太太一同觀賞？）佢已經開緊Party啦！」黃文標則笑言：「返去要跪玻璃喎！」

陳國邦缺席羅敏莊生日派對，黃文標笑言要跪玻璃。（陳順禎 攝）

歐瑞偉、陳國邦、黃文標三位對比25年前劇集變老不少。（陳順禎 攝）

《尋秦記》劇集與電影版相隔25年，一眾演員在年紀以外身份亦變化甚大，陳國邦表示尤其是古天樂：「當然古先生已經變成古老闆，但去到現場演嘅時候，佢就係項少龍、我就係李斯，喺角色裡面發揮應有嘅作用。」歐瑞偉當年今日均與古天樂戲份甚多，卻坦言分別不大：「我哋25年前合作過，25年後著返同一件衫，唔使點做戲，自自然然喺返到。」黃文標則表示在戲外差異較拍攝期間大：「相處上自然有啲出入，因為始終係老闆梗係要恭敬。記得有一晚同古老闆食飯，佢問我點解唔飲酒，雖然我一向都唔飲，但老闆開到聲點都要飲返半杯，飲完即刻上頭、塊面紅晒！」

《尋秦記》電影版無法找回三弟劉嘉龍演出，成為原班人馬再演之下的一點憾事，黃文標表示感到有點可惜：「其實係差咁啲嘅，始終都係三兄弟嘛，但因為三弟已經從商、離開咗演藝圈，我相信唔係太方便出鏡。」

黃文標表示三弟缺演相當可惜。（陳順禎 攝）

陳國邦於《尋秦記》飾演李斯深入民心，更衍生出「去沙灘唔𥄫女」的網絡潮文玩笑，陳國邦問身邊的同演時，歐瑞偉表示從未聽過，黃文標則笑言完全看不明白。陳國邦坦言自己早已知道笑話流傳：「我知！其實每一年啲學生都有同我講，佢哋笑到碌曬地，但唔知係咪我年紀大唔明笑點喺邊。」