尋秦記電影︱林峯自爆當年被數千臨演跪拜嚇窒︰唔識反應受唔起！

萬眾期待的電影版《尋秦記》今日（30日）舉行首映禮，總監製兼男主角古天樂與導演黎震龍、吳炫輝攜同宣萱、林峯、郭羨妮、滕麗名、苗僑偉、白百何等主演，並有動作指導大哥大洪金寶及洪天明父子檔一同亮相，在星光大道紅地氈上逐一盛裝登場，為2025年最後一日盛大上映慶祝！



古天樂、宣萱與林峯一同出席《尋秦記》電影首映禮。（陳順禎 攝）

郭羨妮、滕麗名、陳國邦、歐瑞偉與黃文標一同出席《尋秦記》電影首映禮。（陳順禎 攝）

林峯、郭羨妮、滕麗名與張繼聰於《尋秦記》首映禮後接受傳媒訪問，異口同聲表示尚未觀賞上映版本，僅於配音期間片段式回看過自己演出的部份，張繼聰則透露：「舊年今年都補咗少少片段。」林峯接續指：「我哋補咗啲場口，因為有啲修改。」張繼聰笑指：「大家都仲有着返啲戲服，我套衫唔啱著㗎！我第一日開工200磅左右啦，拍到最尾150磅左右啦，手臂一路縮入去、塊面又尖咗，古老闆仲話我個樣唔連戲！」張繼聰今年先後有《金童》與《尋秦記》解封上映，他表示希望兩部套成績都理想：「《金童》好托賴已經有一個好感恩嘅票房，我謝票已經叫大家支持《尋秦記》。（撞期會影響《金童》票房？）冇驚過！預早做好準備，喺航空母艦嚟之前準備好，我都要上返母艦！大家主力睇咗《尋秦記》先，《金童》有一兩場都可以睇下。」

張繼聰在《尋秦記》拍攝期間為《金童》減磅修身，被古天樂笑言不連戲。（陳順禎 攝）

張繼聰回想拍攝期間，在貴州有大量飛蛾：「多到想像唔到，依家要用AI先做到，用電蚊拍一掃係連環嘅聲！」林峯亦表示：「一定要趕，因為啲飛蛾多到擋住盞燈！」張繼聰更大爆林峯現場狼狽一面：「我哋一落車就要跑入宮殿，我第一次見到秦始皇跑呀！真係好經典，古老闆已經喺裡面等緊。」滕麗名更大爆當年劇集版片場衛生狀況，笑言：「講起廁所有好多記憶，本身好乾淨嘅，喺未有嘢跌落嚟之前！」林峯亦似乎記憶猶新：「當年真係好似開荒牛咁，係電視台第一部咁多實景拍攝嘅劇集，好多地方冇人拍過，條件係欠缺少少。」更笑言大量臨演的逼真程度令自己嚇窒：「幾千人跪你嘅嗰一下，真係講唔到嘢！（請大家平身？）講笑就得啫，嗰時後生真係唔識反應，受唔起呀！」

林峯表示當年受數千臨演跪拜時嚇窒，完全不懂得反應與說話，直言受不起。（《尋秦記》電視劇照）

滕麗名與林峯分別憶述劇集拍攝時的環境與奇景。（陳順禎 攝）

《尋秦記》作為郭羨妮首部劇集，她表示環境因素未令自己卻步，但卻自爆：「好多文縐縐嘅對白好難背，有一場我教阿峯兵馬、歷史內容，我諗依家拍唔到！」雖然文戲或仍具挑戰，但郭羨妮在電影花絮的利落身手卻被網民大讚，她則表示：「我本身係打得㗎，底子上係打得！（向丈夫偷師？）佢係學武之人，唔係咁容易耍畀你睇！」