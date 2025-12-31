尋秦記電影版｜無劇透影評　對準觀眾期待值的回憶殺

作為「都市傳說」解封年，由《阿龍》、《風林火山》、《金童》，到最後以一部《尋秦記》電影版作結，學詹天文話齋︰「相信一切是最好的安排」，來好好地紀念2025年。「都市傳說」除了代表該片遲遲未上映，最重要是代表一份期待，如果你部戲冇話題，懶得你是即拍即上還是封印十載，誰人理會。但期待值愈高又不等於定必會高開，《風林火山》就正正為這個傳說群組締造另一個不解傳說。



就是一件Tee，都是電影的一個彩蛋。（《尋秦記》電影版劇照）

作為粉絲不求你拍出一部曉以大義之作，最重要是堅守第一規條︰唔好破壞經典，入場讓大家好好跟這個初戀情人，纏綿回溯100分鐘便心滿意足。《尋秦記》電影版在這方面做得相當充足，先來的前文提要已用上劇集畫面交代，那種4比3，粗微粒的堅Y2K風格，在大銀幕放映，已經冒起少少回憶殺，而到響起主題曲《天命最高》的前奏，是不期然地毛管戙，更突發李麗蕊上身，不停「Wow Wow」叫，最緊要係身邊的觀眾都跟隊一齊「Wow」，差在未扮埋馬叫。

2001年播映的《尋秦記》，讓大家帶住廿多年的回憶進場。（《尋秦記》劇集照片）

唔怕劇透大家，三哥就算嚟到秦朝，有項少龍喺度，佢今次贏嘅機會都係零！（《尋秦記》電影版劇照）

去到故事正場，講到林峯飾演的秦王正要完成統一六國霸業之際，被來自現代的Ken（苗僑偉 飾）襲擊，原來Ken正是發明時光機的科學家，不滿被項少龍早著先機，更被屈坐冤獄，於是帶齊人馬殺入秦朝，勢要自己做王，終於秦王要找回已鬧反的師傅頂少龍幫手。雖然不明既然發明到時光機，理應會有更發達的方案比做秦始王更興奮更過癮，但劇情總需有個反派，都無謂深究，反正每位熟悉的角色逐一登場才是亮點。

宣萱演成熟了的烏廷芳，切切實實以歲月減去原有的任性，當中轉變甚大亦好看。（《尋秦記》電影版劇照）

滕麗名飾演的善柔，出場一幕竟予人有種《復仇者聯盟》重要角色歸隊的興奮。（《尋秦記》電影版劇照）

因為《尋秦記》，大家愛上古天樂獨有的搞笑模式，廿年來所演的搞笑角色上都隱約見其身影，今次打正旗號再來一次，特別親切。宣萱演成熟了的烏廷芳，切切實實以歲月減去原有的任性，當中轉變甚大亦好看。但不變的，也有不變的懾人，滕麗名飾演的善柔，出場一幕竟予人有種《復仇者聯盟》重要角色歸隊的興奮，明明晚晚都見她《愛‧回家》，但放在這裡就是不一樣的效果。更值得一讚是林峯，廿年前劇集去到尾段，他要強裝出霸氣壓場，處處見幼嫩粗糙，但今天大王的氣場，是由心而發不可同日而語，一個步姿一個眼神，填補昔日不少虛怯，實實在在可以跟項少龍抗行對敵，亦令二人去到最後要為師徒情來個了斷一幕，散發出劇情應有的張力。

廿年前，林峯要強裝出霸氣壓場，處處見幼嫩粗糙，但今天大王的氣場，是由心而發。（《尋秦記》電影版劇照）

以回憶殺掛帥，就連一些配角都不可少，黃文標飾演的滕翼重現大銀幕。（《尋秦記》電影版劇照）

以回憶殺掛帥，《尋秦記》電影版絕對交足功課，結尾再送上昔日拍攝花絮片，明明看過百千次，就是乖乖地再重溫，又是另一番滿足感。比較不足是科技的呈現，戲中的科技的確比《明日戰記》更天馬行空，完全跳出物理框框，是去到要有架車就有架車的層面，但這種離地式科幻，以港製的特技水平來說，有時真係會殘酷過一夜情。加上事隔6、7年的概念，難令觀眾看到嘩嘩聲，但又慶幸因為發生在《尋秦記》，一部半笑半認真的劇作，那些瑕疵都盡可包容。可以說，《尋秦記》電影版，是對準大家的期待值，拍出一部讓粉絲們稱心滿意之作。而那份滿足感，仲要比《明日戰記》更充實。