尋秦記電影︱被提當年與古天樂緋聞　郭羨妮借「傳說」大方回應

萬眾期待的電影版《尋秦記》昨日（30日）舉行首映禮，總監製兼男主角古天樂與導演黎震龍、吳炫輝攜同宣萱、林峯、郭羨妮、滕麗名、苗僑偉、白百何等主演，並有動作指導大哥大洪金寶及洪天明父子檔一同亮相。事後眾人分組接受訪問，其中郭羨妮被記者重提當年與古天樂鬧出緋聞，她都大方回應。



古天樂、宣萱與林峯一同出席《尋秦記》電影首映禮。（陳順禎 攝）

《尋秦記》作為郭羨妮首部劇集，她表示環境因素未令自己卻步，但卻自爆：「好多文縐縐嘅對白好難背，有一場我教阿峯兵馬、歷史內容，我諗依家拍唔到！」雖然文戲或仍具挑戰，但郭羨妮在電影花絮的利落身手卻被網民大讚，她則表示：「我本身係打得㗎，底子上係打得！（向丈夫偷師？）佢係學武之人，唔係咁容易耍畀你睇！」

《尋秦記》作為郭羨妮首部劇集，環境惡劣因素未令自己卻步。（陳順禎 攝）

《尋秦記》是郭羨妮當年第一部劇集，廿年後於電影版再演琴清。（《尋秦記》電影版劇照）

在劇中，郭羨妮與宣萱與古天樂一起，二人共侍一夫。（《尋秦記》電影版劇照）

至於因電影上畫，她當年與古天樂的緋聞突然被翻炒，對於一直至今的種種傳聞，郭羨妮便大方地，借「都市傳說」來回應︰「我覺得傳說這東西，就當是傳說流傳落去吧！」

劇集《尋秦記》在2000年拍攝，於北京近郊涿州製作，當年就發生過郭羨妮失蹤事件，話說某日晚上，郭羨妮突然去向成謎，整個劇組怕有意外發生，於立即組成多達50人的拯救隊，漏夜四出搜尋，由於一直未有消息，令劇組擔心不已。但神奇地，直到翌日清晨，郭羨妮突然在拍攝現場出現。事後郭羨妮解釋「失蹤」是因為爸爸剛巧到北京，她便前往陪伴用膳，對於搞出大頭佛，她承認是自己過失沒有知會劇組，而整個搜救歷時16小時。

當年因為拍攝《尋秦記》，郭羨妮與古天樂傳出緋聞。（《尋秦記》影片截圖）

不過事件原來有後續，事關當日與郭羨妮同房的滕麗名，卻跟工作人員表示當晚郭羨妮外出時，並未攜帶銀包及工作證，這個兩大疑點，令人質疑她當時是否真的前往北京與父親相聚，但事件至今仍然是個謎。