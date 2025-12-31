怪奇物語5｜結局預測！008真身可能係奪心魔　兩證據指向時空旅行

Netflix王牌劇集《怪奇物語》（Stranger Things）第五季第一部及第二部已分別在11月27日及12月26日播出，長達2.5小時的大結局即將於香港時間1月1日早上9時上架。已播出的7集揭開了過去4季對於「顛倒世界」的認知全被推翻，仍有大量謎團未能解開，每個小細節、對白，甚至歌曲都讓劇迷反覆解讀，最熱門的大結局推測，就是「008」真身可能係奪心魔，有兩大證據指向劇情與時空旅行有關。



《怪奇物語》最終季大結局即將於香港時間1月1日早上9點上架。（Netflix）

怪奇物語5｜「顛倒世界」原來係蟲洞？ Vecna恐怖陰謀終極曝光

008究竟是敵是友？

在本季回歸的「008」Kali揭開11的超能力竟不是因為母親遺傳，而是在媽媽懷孕時被軍方抓去做實驗，利用Henry的血液輸入母體從而獲得超能力，不過並非每個都成功，就連008的血液都無法「養育」出具有超能力的小孩。008告訴11如果一日不死世界都不會安寧，並相約在消滅Vecna後留在深淵壯烈犧牲。

008究竟是敵是友？（劇照）

不過值得留意的是，008擁有能夠在他人腦中製造逼真幻象、操控感官，讓對方看到或感覺到不存在的事物，與11的念力或心靈感應不同，並能讓目標人物看到他們內心的恐懼、創傷或扭曲現實的超能，而這個能力與非常相似。大膽推測，008比11更早脫離霍金斯實驗室前，很大可能同樣獲得Henry的協助，才能解釋為什麼她稱呼Henry為「哥哥」。

008擁有能夠在他人腦中製造逼真幻象、操控感官，讓對方看到或感覺到不存在的事物。（劇照）

008超能力與奪心魔相似 頸部紋身露玄機

Kali的號碼008亦與擁有8隻爪的奪心魔及Henry最愛的蜘蛛都有所關聯，由於她知道11擁有超強能力，故借協助她及操縱幻象來掩飾，並在合適時機消滅11。另外，她頸上的紋身是俗稱「Snake eyes」的兩顆「一點」骰，由於整套劇集都圍繞桌上遊戲「Dungeons & Dragons」（龍與地下城），Kali這個名字在遊戲中，與奪心魔一樣來自「深淵」，她異能幻化成不同身份或生物來製造恐懼，證明008與奪心魔有著大量關聯。

008超能力與奪心魔相似。（劇照）

頸部紋身露玄機。（劇照）

Holly看的書暗示時空旅行的可能性？

Mike和Nancy的妹妹Holly作為本季的核心人物之一，她被Vecna捉走前，在閱讀Madeleine L'Engle在1962年出版的科幻小說《A Wrinkle in Time》（時間的皺摺），小說講述一群孩子跨越時空，踏上星際旅程，試圖拯救失蹤的父親。他們必須在「暗域」（Camazotz）的星球對抗邪惡力量。而Holly與Max被困在Henry的心靈意識中，在超乎物理的維度，時間旅行能夠發生的機會很大，同時亦呼應了Max被困在Henry的心靈中，看到的是發生在50年代的霍金斯小鎮。

Holly看的書暗示時空旅行的可能性？（劇照）

「蟲洞」概念貫穿本季

本季其中一幕，Erica在霍金斯中學上科學堂時，老師Mr. Clarke正在講解「蟲洞」又稱「愛因斯坦—羅森橋」（Einstein—Rosen bridge）的概念。當時Mr. Clarke解釋，雖然蟲洞的存在尚未被證實，但理論吸引大量科學家研究，並指蟲洞能讓物質跨越星系或維度。

Mr. Clarke加入戰團令不少劇迷感驚喜。（劇照）

另外，第二部Dustin找到Dr. Brenner的日誌，完整揭開「顛倒世界」的世界觀及背景。過去四季，無論主角們及觀眾都以為「顛倒世界」是平衡時空，同時亦是Vecna、魔藤、魔神、奪心魔等怪物的處身之地，但原來「顛倒世界」只是一個蟲洞，即是通往另一個世界——異世界的一座橋。如果毀掉「顛倒世界」，很有可能將連接的兩個世界都一同毀滅。