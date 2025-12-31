尋秦記電影｜首日破紀錄開1460場　「雅夫人」求鍚古天樂爆笑回應

由古天樂總監製，吳炫輝與黎震龍執導，古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名領銜主演的電影《尋秦記》，於今日2025年12月31日正式登陸大銀幕。原班人馬再度合體，無論是熟悉的角色人物，還是家傳戶曉的主題曲《天命最高》，都必定勾起一眾「尋迷」的集體回憶。而首日公映首次更多達1460場，大破香港開畫紀錄。而在昨日的首映禮上，劇集的舊角色「雅夫人」雪梨和「朱姬」姚瑩瑩都有現身。

一眾演員到戲院謝票。（大會提供）

在首映禮上，宣萱被問到私底下跟古天樂和林峯都是好朋友，今次在電影上重逢會否有新體會時，宣萱認為大家是同公司，平日也有見面，熟絡對拍攝有一定幫助，「最好地方就係一埋位默契就喺返度，唔需要諗任何嘢或者擔心任何嘢，我作為演員覺得呢個感覺係好重要。」

「雅夫人」雪梨、「盤兒」林峯及「朱姬」姚瑩瑩終於相聚。（大會提供）

至於林峯，跟古天樂戲裏戲外亦師亦友，再演這段關係他覺得特別感動？「《尋秦記》喺20年之後都可以得到大家支持，呢件事真係好困難，仲可以搬上大銀幕，又可以同一班前輩再合作，再加上其他新拍檔，呢件事本身好夢幻，好多謝當年可以遇到我老闆，當年佢的而且確係教咗我好多嘢，到依家都有代錢入我個袋，希望大家喺大銀幕多啲留意呢段師徒情最後嘅去向，今次會有更多筆墨去交代我哋內心世界嘅一面。」

雪梨更當眾詢問觀眾，好唔好錫「項郞」一啖？現場立即哄動。（《橫間道》影片截圖）

而古天樂接受訪問時，透露電影預售反應相當好，開畫首天連開1460 場次 ，對於場次每隔15分鐘被指密過巴士，他就認為是方便觀眾欣賞，但笑言不可能以此密度來謝票，「人體嘅極限係無可能咁樣謝票，就算有穿梭能力人都要出現先得，所以難啲，但一定會有謝票。」古天樂更預告明天先去廣州謝票兼出席首映，還會參與當地除夕倒數，「這都是我第一次唔喺香港過元旦，當然好開心亦好榮幸可以同宣萱一齊過。」宣萱亦表示開心，「因為好多年冇試過元旦喺工作中度過。」

被錫後，古天樂以一句︰「果然係雅夫人。」笑爆全場。（《橫間道》影片截圖）

之後眾人再到戲院謝票時，古天樂見到電視版《尋秦記》飾演「雅夫人」的雪梨和「朱姬」的姚瑩瑩，以及前TVB金牌監製梁家樹在觀眾席，即時邀請3人到席前一同大合照，雪梨更應觀眾要求錫了「項郞」古天樂塊面一啖，古天樂不禁讚她：「果然係雅夫人。」，亦令全場氣氛high爆。