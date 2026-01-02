尋秦記電影｜10大劇透重點　拆解Ken軻點解刺秦王+隱藏版結局細節

香港歷史穿越鉅製電影《尋秦記》，由古天樂擔任總監製兼男主角，吳炫輝及黎震龍執導，並由劇集原班人馬林峯、宣萱、郭羨妮、滕麗名、陳國邦與歐瑞偉主演，並加入苗僑偉、白百何、朱鑑然、洪天明等主演新角色。《尋秦記》電影版昨日（12月31日）終於在香港及內地同步上映，香港首日票房已高開1129萬元，成為香港史上最高開畫票房港產片！以下將為各位觀眾整合劇情10大重點，包保大家不會走漏眼！

以下整合《尋秦記》劇情10大重點，未入場觀眾慎入！（《尋秦記》電影版劇照）

1. 「Ken軻」點解穿越時空刺秦王？

由苗僑偉飾演的新角色現代人Ken，被認為真正身份為「Ken Or/荊軻」，穿越到秦代目的是刺殺秦王，然而為何Ken作為現代人會想刺殺秦王？原來Ken原本是李小超集團的發明家，不論時光機、接收器等均出自他之手，然而李小超在劇集《尋秦記》開首的秦俑展上賞識項少龍的身手，竟將時光穿梭的第一個名額交給項少龍，而非企圖修改歷史的Ken。項少龍任務失敗未有回到未來，罪責竟由Ken所承擔、蒙受二十年冤獄，因此Ken在出獄後便與女兒Galie（白百何 飾）及僱傭兵一同穿越到秦代，試圖刺殺秦王並取而代之。

Ken原來是時光機的發明者，一心改變歷史卻被項少龍取代穿越時空的位置。（《尋秦記》劇照）

2. 宣萱離巢14年難逃「御用人質王」宿命

宣萱於《尋秦記》電影版重演女主角烏廷芳，雖然早已離巢TVB長達14年，然而拍劇生涯被綁架超過30次的宣萱，今次在《尋秦記》電影版仍難逃「御用人質王」宿命，出場不久便落入Ken手上，用以要脅項少龍交換秦王或女兒Galie。

宣萱在《尋秦記》劇集中重演烏廷芳。（《尋秦記》電影劇照）

宣萱離巢TVB多年仍難逃「御用人質王」的宿命，烏廷芳在開場一戰便落入Ken手上。（《尋秦記》電影版劇照）

宣萱做慣人質，表情幾入型入格！（《尋秦記》電影版劇照）

3. 項少龍兩位好拍檔一死一傷

《尋秦記》電影版齊集歐瑞偉、黃文標及陳國邦等劇集原班人馬，雖然李斯已歸秦王一方陣營，然而陶總管與滕翼仍然與項少龍情同手足。可惜在《尋秦記》電影版中，項少龍兩位好拍檔卻一死一傷：歐瑞偉飾演的陶總管在營救烏廷芳一戰中，不幸胸口中槍，在回到山寨後於眾人面前傷重不治；黃文標飾演的「二弟」滕翼，則在逃離到山寨一役中槍重傷，慶幸有Galie的未來療傷科技，才能迅速止血癒合。

項少龍與二弟滕翼首場已經同框再聚。（《尋秦記》電影劇照）

黃文標飾演的滕翼在大戰中重傷。（《尋秦記》電影版劇照）

陶總管登場營救項少龍一刻非常感人，但最後卻成為項家一方的犧牲的人。（《尋秦記》劇照）

4. Ken軻刺殺團無一生還

至於Ken從未來帶到秦代的刺殺團，最後竟無一生還：兩位僱傭兵包括徐偉東飾演的Dan，在首戰被項少龍等人所殺；及後在函谷關一役中，刺殺團未有槍械優勢之下被秦兵所擒，吳樾、Chris Collins飾演的傭兵亦死於秦兵之手，Ken的妹夫Phil（洪天明 飾）與女兒Galie則在試圖營救Ken期間被殺，最後Ken在女兒離世、生無可戀之下亦自刎身亡。

白百何飾演的Galie為救父親而扮秦王，因此被殺。（《尋秦記》劇照）

洪天明飾演的Phil，亦在最後大戰中陣亡。（《尋秦記》劇照）

5. 五大「回到未來」黑科技

《尋秦記》電影版裡，以Ken為首的刺殺團帶同2025年最新科技穿越到秦代，其中除了項少龍未見過的新款槍械以外，更有五大「回到未來」級收的黑科技：一架能夠縮小到隨身攜帶的二合一電單車與懸浮滑板，分別於開場與結局兩場大戰上大派用場；Ken亦發明一款掛頸的變臉變聲裝置，掃瞄目標人物後便能夠變臉冒充，卻偶爾會有失靈穿崩情況；Galie的手提電話當然亦非25年前的「大哥大」，變成一款大小伸縮、擁有投射觸控功能的智能電話，令項少龍亦嘖嘖稱奇；上文提到迅速治療滕翼的療傷針藥雷射棒，亦為Galie身上的裝備之一；最後連時光機接收器亦有新版，外型由「玉牌」變成更現代化的飛碟狀，最後藏在項少龍原居的村莊之中。

Ken帶同五大「回到未來」級數的黑科技返回秦代！（《尋秦記》演員海報）

6. 嬴政項羽首度會面

秦始皇贏政建立的秦朝，國祚僅15年，最後在項羽劉邦為首的起義軍所滅。項少龍兒子項寶兒自小渴望在天空飛翔，因此自稱為「阿羽」亦即項羽。在《尋秦記》結局中，Ken被擒之時無意中洩露秦朝被項羽所滅的史實，令秦王態度再次硬化、矛頭轉向項少龍一家。贏政與少年項羽在函谷關殿宇中首度會面，畫面令觀眾相當驚喜，亦是劇情重大轉折之一。

項寶兒與趙盤見面，意味項羽及秦始皇嬴政碰頭。（《尋秦記》劇照）

7. 項少龍一語成讖變「日本始祖」

《尋秦記》劇集中，項少龍打造日本刀一幕，成為其中一個經典橋段。誰知項少龍竟一語成讖，在電影結局乘船出海，變成秦王口中派人東去求長生不老藥的使者，亦即歷史中的徐福，因此亦成為相傳日本人的始祖。

項少龍在劇集中打造日本刀竟然一語成讖。（《尋秦記》劇集劇照）

8. 師徒最後對話

趙盤作為項少龍的弟子，一直性格反叛專與師父唱反調，不論被勸說「不要濫殺無辜」抑或「沒有長生不老藥」，趙盤一槪聽不入耳、反其道而行。然而在項少龍攜家人出海前，與趙盤兩師徒的最後對話中，項少龍勸趙盤要「順天而行」，相信秦王最後亦有聽入耳，因此才沒有改變歷史。

趙盤一直性格反叛專與師父唱反調，項少龍所講的道理一槪聽不入耳、反其道而行。（《尋秦記》電影版劇照）

9. 隱藏版結局——寡人穿越香港食點心睇煙花

由於項少龍在《尋秦記》劇集或電影均改變不少歷史，因此電影亦衍生一個隱藏版結局，項少龍更攜同烏廷芳、琴清、秦王、李斯等人「回到未來」，在李小超與烏有博士招呼之下，享用一整桌港式點心，並觀賞項少龍家鄉香港的維港景色與煙花！

廖啟智飾演的烏有博士在電影開首與結尾均有出場。（《尋秦記》劇照）

10. 隱藏版結局——趙倩公主「轉世」大團圓

隱藏版結局中，項少龍回到未來竟遇上一位與趙倩公主（雪兒 飾）的女子Maggie，表示因為項少龍穿越、改變趙倩的生命，因此Maggie作為轉世擁有趙倩的記憶。最後項少龍與家人及秦王回到秦代時，亦帶同「趙倩公主」同行，項少龍與三位愛人大團圓，成為電影隱藏版最圓滿的結局。