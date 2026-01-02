尋秦記電影版︱秦始皇死因有可疑　病故以外三大傳聞李斯竟有嫌疑

香港歷史穿越鉅製電影《尋秦記》，由古天樂擔任總監製兼男主角，吳炫輝及黎震龍執導，並由劇集原班人馬林峯、宣萱、郭羨妮、滕麗名、陳國邦與歐瑞偉主演，並加入苗僑偉、白百何、朱鑑然、洪天明等主演新角色。《尋秦記》電影終於在12月31日上映，吸引大量觀眾爭相入場，首日票房已高開1129萬元，成為香港史上最高開畫票房港產片！

以下內容或含《尋秦記》電影版劇透成分，未入場的觀眾慎入！

《尋秦記》首日票房已高開1129萬元，成為香港史上最高開畫票房港產片！（《尋秦記》劇照）

《尋秦記》電影版由劇集原班人馬主演，包括古天樂、林峯、宣萱等。（《尋秦記》電影版劇照）

《尋秦記》電影劇情中，秦王嬴政（趙盤）沉迷追求長生不老，就算師父項少龍屢次勸告世上沒有長生不老仙丹，仍反其道而行不斷追尋，甚至再次與項少龍見面仍問到「家鄉」香港會否有方法。真實歷史上，秦始皇當然非常沉迷追求長生不老，然而最後亦難逃死亡的命運，於四十九歲時駕崩於沙丘平台。對於秦始皇的死因，《史記》記載為病故，在第五次巡遊天下期間發病，最後於沙丘駕崩；然而嬴政死因一直存在疑點，至今仍眾說紛紜。

嬴政死因一直存在疑點，至今仍眾說紛紜。（《尋秦記》電影版劇照）

過勞猝死

秦始皇在統一六國後，大興土木修築長城、建造阿房宮及陵墓等，不但勞民傷財，而且親自處理朝政勞心勞力，巡察天下期間亦勞碌奔波。後世有史家分析秦始皇自小身體不佳，加上親政後征戰連年、主理朝政，因此在第五次巡遊期間過勞猝死。

有指秦始皇過勞猝死，因為處理朝政勞心勞力，巡察天下期間亦勞碌奔波。（《尋秦記》電影版劇照）

服用丹藥中毒身亡

秦始皇向來沉迷長生不老之術，請方士煉丹試藥，甚至派遣徐福東渡大海尋找蓬萊仙丹。由於據記載仙丹多以水銀、鉛及硃砂等煉製而成，含有大量重金屬物質，因此秦始皇在長期服用之下，或因重金屬中毒而死。

秦始皇沉迷長生不老之，或因長期服用丹藥重金屬中毒而死。（《尋秦記》電影版劇照）

遭趙高、胡亥及李斯合謀所殺

最有陰謀論的說法，為秦始皇被宦官趙高、二子胡亥及李斯合謀所殺。由於秦始皇駕崩後，李斯隱瞞消息未有發喪，更偽造始皇遺詔立胡亥為太子，將原太子扶蘇及大將軍蒙恬賜死，因此有陰謀論認為三人有謀殺秦始皇的嫌疑，然而僅為未有史證的流傳。