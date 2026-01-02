尋秦記電影版︱古天樂驚傳身體不適入院　缺席謝票曾戴口罩現戲院

香港歷史穿越鉅製電影《尋秦記》，由古天樂擔任總監製兼男主角，吳炫輝及黎震龍執導，並由劇集原班人馬林峯、宣萱、郭羨妮、滕麗名、陳國邦與歐瑞偉主演，並加入苗僑偉、白百何、朱鑑然、洪天明等主演新角色。《尋秦記》電影終於在12月31日上映，首日票房已高開1129萬元創香港史上最高開畫票房港產片，更於兩日內衝破2000萬票房，大受觀眾歡迎！

《尋秦記》首日票房已高開1129萬元創香港史上最高開畫票房港產片。（《尋秦記》劇照）

《尋秦記》兩日內衝破2000萬票房，大受觀眾歡迎！（《尋秦記》電影版劇照）

古天樂於12月30日在香港出席《尋秦記》首映禮。（陳順禎 攝）

古天樂、宣萱與林峯於12月30日在香港一同出席《尋秦記》電影首映禮。（陳順禎 攝）

《尋秦記》主創團隊於12月30日在港舉行首映禮後，古天樂、林峯與宣萱等出發前往廣州進行倒數及宣傳謝票活動，昨晚（1日）宣布港澳票房突破2000萬元的消息短片，亦於內地宣傳期間拍攝。然而據香港傳媒報道，有傳內地粉絲透過社交媒體發布消息，指出：「突發，古天樂住院，缺席今天路演。」驚傳身體不支入院消息，有網民亦回應指自己觀賞的場次未見古天樂蹤影：「係，我去嘅嗰場，阿峯（林峯）一嚟就講Daddy抱恙嚟唔到宣傳。」

古天樂、林峯、宣萱及朱鑑然一同到廣州為《尋秦記》電影進行宣傳。（古天樂微博圖片）

古天樂攜同林峯、宣萱、郭羨妮、滕麗名及朱鑑然一同到廣州為《尋秦記》電影進行宣傳。（古天樂微博圖片）

據網絡消息流傳，古天樂今日（2日）亮相佛山宣傳期間，戴上口罩出席謝票與觀眾見面，及後場次則未見古天樂影蹤，僅由林峯、宣萱及朱鑑然代表出席。宣萱連日為新作奔波宣傳，亦在社交媒體向影迷透露：「謝謝你，真的累，但累得開心，你們都累，大家都保重身體。」《尋秦記》電影主創團隊原定1月4日返港開展宣傳謝票活動，《香港01》就古天樂身體狀況向電影公司查詢，直至截稿前尚未得到官方回覆。

古天樂於佛山為《尋秦記》宣傳謝票期間戴上口罩出席。（微博圖片）