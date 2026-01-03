尋秦記電影專訪｜幫朱鑑然擊退古天樂　宣萱︰佢企喺度已經好驚

《尋秦記》電影版自上畫以來，票房節節上升，3日左右票房已達3000萬，走勢凌厲，大家對戲中角色及劇情，都想了解更多。早前，戲中的宣萱及朱鑑然，便接受《香港01》訪問，二人在戲中是一對母子烏廷芳及項寶兒，而在拍攝時，最令朱鑑然感受到宣萱媽媽的愛，就是有一場戲，古天樂親自監督令他非常緊張頻頻NG，於是宣萱就發揮慈母本色，趕古生走，為愛兒爭取一個喘息空間。問到朱鑑然當時可感受到母愛？「有呀！有呀！有呀！」連番承認。

戲中的宣萱及朱鑑然，二人在《尋秦記》電影版中飾演一對母子烏廷芳及項寶兒。（葉志明 攝）

朱鑑然難忘與一眾前輩演戲︰「眼前咁多由細睇到大嘅明星出現」

電視劇《尋秦記》於2001年播出，當時朱仔朱鑑然剛從外國回港，只有12歲，正忙於追回香港讀書的功課又要兼顧游泳隊訓練，所以當時未有欣賞，加上自己角色算是全新，可有揣摩怎去演？「電影在2019年拍攝，當時新入行冇耐，所以拍攝時會緊張及壓力大，有一刻諗過自己係演項羽，即係一位歷史人物，要點樣演呢？但諗深一層，項羽父親並唔係項少龍，即是角色都係虛構，所以覺得只要故事發生甚麼事，自己怎去應對就可以。」

雖然兒時冇看《尋秦記》，但就有看過宣萱媽媽套《美味天王》，所以對一眾香港演員都有認識，而當見到每個人活生生在自己面前出現，感覺是非常難忘︰「眼前有咁多由細睇到大嘅明星出現，然後仲要跟佢哋演戲，難以置信的感覺好強。」

宣萱再演烏廷芳一角，自言機會難得。（《尋秦記》電影版劇照）

朱鑑然在戲中有兩個媽媽，同樣愛錫照顧。（《尋秦記》電影版劇照）

宣萱當初想知邊個演項羽︰「個仔似唔似我哋先？」

對於宣萱而言，項羽這角色意義重大，因為即是自己的兒子，而最令宣萱關心是由誰去演，似唔似？「個仔似唔似我哋先？到知道係佢後都放心，因為視覺上都合理，起碼觀眾唔會覺得唔舒服。」朱鑑然即向記者追問︰「有冇唔舒服？」

而為了營造一家人的關係，電影拍攝時，拍下不少家中相處的細節，可惜因為片長同節奏關係，最後都無奈要剪走。宣萱︰「係有啲可惜。有埋就可以睇到我哋屋企之間的相處，老公（項少龍）仲有煮心形牛扒畀我哋食，睇埋會開心啲，觀眾都可能想睇多少少。」朱鑑然就希望日後可以在其他渠道重溫。

大家又覺得朱鑑然似古天樂多啲，定宣萱多啲。（葉志明 攝）

宣萱當初想知邊個演項羽︰「個仔似唔似我哋先？」而對朱鑑然是表示滿意。（葉志明 攝）

宣萱幫朱鑑然趕走古天樂︰「你唔好企喺度啦！你行開啦！」

戲中是自己媽媽，不過對朱鑑然而言，最有感覺一刻反而是戲外。朱鑑然︰「有場戲，我有一句對白，講嚟講去都講得唔好，當時老闆都喺度睇住。」結果愈睇就演得愈緊張，一直未達要求。於是身旁的宣萱慈母上身為寶兒擋駕︰「佢撓起雙手望到實喎，然後我叫佢擰轉頭︰『哎呀，你唔好企喺度啦！你行開啦，畀到壓力人呀。』佢唔使鬧人，企喺度已經好驚。」就是這樣，宣萱成功趕走古生。

古天樂在現場監時，就是雙手撓起的模樣。（《尋秦記》電影版劇照）

宣萱扮起古生在現場監督的模樣。（葉志明 攝）

但原來故事未完，朱仔分享指，原來古生都係唔放心，選擇站在遮光板後面偷看，「佢以為我睇唔到，但其實睇到佢對腳。最後NG了6、7次終於完成，不過最後好似剪走咗。」到底這句令朱仔動魄驚心的對白是怎樣？朱鑑然︰「大約係話︰『娘親，我哋都係聽從阿嗲指示，因為大王有何差池，我們性命不保呀。』當時自己未掌握到古裝對白的腔調。」幸好最後都叫順利完成，問到當時可感受到一份母愛？「有呀！有呀！有呀！」朱仔連番承認。