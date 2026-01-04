黃文標專訪｜奉勸年輕人追夢設期限　「否則一事無成，好似我咁」

《尋秦記》電影版的總監製古天樂，為求電影版有著一份集體回憶，原汁原味的魅力，著力找回所有配角歸隊，當中包括飾演二弟「滕翼」的香港演員黃文標（標哥）。黃文標服務了TVB二十多年，經歷過減騷共度時艱，但政策一改再改，騷錢亦一減再減，導致生活都成問題，更重要的是覺得不獲得尊重，當日不得不下定決心，離開公司，最後甚至轉行。



黃文標專訪｜《尋秦記》一角當年係次選 跟古生再聚︰同以前一樣

黃文標因為演太多次收數佬，故有「御用收數佬」之稱。（林志龍 攝）

大減三分一騷量

在TVB做合約演員，會以演出的次數（騷量）與其演出費（騷價），決定其薪酬。因為是每年初推算演出的數量，再平分以每月薪金支付，故往往演出不夠就有欠騷的情況。黃文標回想當年往往要為此奔命，而漸漸令收入變得微薄。「正正式式一次減人工，是減我騷量而沒有加騷價，由90個減到60個，減了三分一。」

收入大減三分一，自然難受，但更難受是後來還有一招，令你未來一年的收入都受影響。「假設你今年做不夠騷，當你該年簽60個騷，但少做10個，即是說你今年只做了50個，那麼公司跟你簽新約時，會認定你就只能完成50個騷，但你又欠公司10個騷，於是新約只會跟你簽40個騷。即是再少一點，這條數我不懂計。」而當時因為王維基開HKTV向他招手，在人工高一倍之下決定離開。不過事件的發展大家都清楚，從而令標哥隨後有兩年過著零收入的生活。

可以廿年後再演滕翼一角，黃文標都深感榮幸。（《尋秦記》電影版劇照）

長期演「短命」角色難夠騷

收入少都是其次，最令標哥氣餒，是感到不獲尊重。「在我臨離開之前，有5至8年左右，都是演一些一出來就被轟掉的角色。好記得有一次，忘記了劇名是甚麼，我飾演一個劫匪，一去到給我一個頭笠，我就在一幢大廈打完劫衝出來，林嘉華飾演一個警司，拔槍出來「啪」就做了我，連頭笠都沒有脫下來。這個劇據知有80集，而我演一集就死了。」但留意，角色是沒有脫下面罩的，即是沒有亮相，大可以再拍演另一個角色。的確，劇集臨近完結時，節目助理再找標哥演一個角色。「這次是不用死的，但是被人抓了，整個80集就只有兩集演出，只有兩個騷，而我是經常有這類情況發生。」

自黃文標留鬚後，角色多演反派，但叫人印象深刻的，反而是《尋秦記》中，忠直的滕翼。（林志龍 攝）

事實上以觀眾對標哥的認知度，理應是演見樣的角色，而既然該角色不用見樣，又為何要求標哥上陣呢？「我也有問過節目助理同樣問題，為甚麼你不找一位武師，或特約演員去演？但他們就是慣性。如果你保證，一年裡面有60部劇，每一個劇集我都有一場戲，那冇緊要，我夠演出，但這是無可能發生的，所以到年底我又被藝員科追數。」又指，藝員科經常叫演員們要主動出擊，跟監製聊聊天，增加使用機會。「我真的有試過，跟監製說阿乜哥，你有新劇開拍，有沒有預一個角色給我？對方立即說沒問題，更以箱頭筆在白板寫下我的名字，結果到完工那一天，我一場都沒有拍過！」

黃文標說到這制度，就是有種憤憤不平的感覺。「如果是因為我推演出，令自己不夠演出，我抵死！但如果只是你安排不夠工作給我的話，我死不瞑目。」（林志龍 攝）

叫女同事兼職揸的士︰極大侮辱

黃文標說到這制度，就是有種憤憤不平的感覺。「如果是因為我推演出，有任何一個節目助理或導演投訴過，不肯演他們的戲，而令自己不夠演出，我抵死！你炒我，我心甘情願。但如果只是你安排不夠工作給我的話，我死不瞑目。我更聽聞有位女演員上去簽約，公司跟她說︰『你有車牌，不如考個的士牌當兼職，很多同事都是這樣，可以增加收入。』我覺得這是極大侮辱，如果他跟我講，我一定拍桌子罵他，難聽點說，這個藝員科職員，仲是不是一個稱職的藝員科？」

由於收入真的不繼，標哥在朋友介紹之下曾經去當海鮮運送專員，有人覺得這會否太拋頭露面？「我就覺得沒問題，就算要拋頭露面都只是一個工作。」而做了一年多，就轉到另一演員朋友游飈開的水觸媒公司，任銷售員。標哥明白自己難找工作，原因不是年幾大小，而是他的大前提要求︰「我跟我這個朋友說，如果我要拍戲，你要放人，我不知拍一日還是拍一個月不定，總之我有戲開，我就會放下你的工作去拍東西，如果你接受我這樣，就過來幫你。」要甘願當別人的第二位，莫說是談戀愛，做老闆都會感到難受，但偏偏標哥先後預到兩位這樣超好的老闆。

黃文標後來轉到另一演員朋友，游飈開的水觸媒公司，任銷售員。（黃文標Facebook圖片）

年過60，雖未有對自己的抉擇感後悔，但就勸新入行的年輕人，要為追夢設期限。（林志龍 攝）

給自己一個追夢期限

入行已經36年，標哥有不少經歷和感受，問到可有甚麼說話要跟新入行的朋友分享？「我臨離開的時候，都和新的訓練班同學講，男孩子，給自己十年時間，十年之後你就考慮一下，自己應不應該轉行？女孩子，給自己五年，五年之後你已經要演家姐了，再給多五年時間，就演媽媽角色，你還有沒有機會上到位呢？如果沒有父蔭呢，你就可以玩久一點，但你怎樣都要給自己一個限期，如果不是你就沒有一個時限繼續等，最終就是一事無成，終老一生，就好像我這樣。」