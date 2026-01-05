尋秦記電影︱Ken軻刺秦王注定失敗　秦始皇曾咸陽遇刺主謀極神秘

香港歷史穿越鉅製電影《尋秦記》，由古天樂擔任總監製兼男主角，吳炫輝及黎震龍執導，並由劇集原班人馬林峯、宣萱、郭羨妮、滕麗名等主演，更加入苗僑偉、白百何、朱鑑然、洪天明等主演新角色。《尋秦記》電影終於在2025年12月31日上映，創下香港史上最高開畫票房港產片紀錄，更於五日內衝破4000萬票房，大受觀眾歡迎！《尋秦記》劇情講述趙盤統一六國功成之時，遇到由未來穿越到秦代的Ken（苗僑偉 飾）等刺殺團，對抗未來軍事科技下束手無策，於是向師父項少龍求助。

《尋秦記》電影以「Ken軻刺秦王」為劇情主線，觀眾亦能預想Ken軻與荊軻正史一樣失敗而回。由秦始皇登基至駕崩期間，連同荊軻在內最少先後四次被刺客刺殺，事件記載於《史記》之中，亦衍生數個歷史典故，兩千年後仍然廣為流傳。

荊軻「圖窮匕現」

秦始皇統一六國期間，燕國自知弱小不能對抗強秦侵略，因此燕太子丹請荊軻出馬刺殺秦王，帶同卷軸內藏滲毒匕首的督亢地圖，更利用樊於期獻頭的計策接近秦王。荊軻帶同秦舞陽抵達秦宮後，荊軻獻上樊於期人頭後，秦舞陽驚惶失措令秦王起疑，在荊軻「圖窮匕現」獻圖打開地圖後，左手捉住秦王衣袖、右手持匕首行刺！秦王掙扎下扯斷衣袖，在大殿圍繞殿柱逃跑，想要拔劍卻因劍身太長無法順利拔出，經群臣提醒背劍拔出後，回劍斬斷荊軻左腿，荊軻重傷下擲出匕首，僅刺中殿柱，最後秦王連斬荊軻八劍，由武士一湧而上將荊軻了結。

高漸離入宮瞎眼擊筑行刺

荊軻與高漸離為好友，荊軻於易水出發時高唱「風蕭蕭兮易水寒，壯士一去兮不復還」時，便由高漸離擊筑伴奏。荊軻刺秦王失敗殉死後，好友高漸離因為擊筑技藝高超，因此被秦始皇傳召進宮演奏，更特赦高漸離作為荊軻好友的死罪，但先弄瞎高漸離雙眼防範對方行刺。高漸離入宮擊筑期間，趁秦王陶醉之時，以灌鉛的筑擊向秦王，然而未有擊中，最後亦行刺失敗殉死。

張良策動博浪沙行刺

秦始皇統一六國後四出巡察天下，在第三次巡遊至博浪沙時，被出手行刺。家族五代仕韓的張良，在韓國滅亡後散盡家財多次策劃暗殺秦始皇，在秦始皇巡遊途經博浪沙期間，張良請到一位大力士，以大鐵椎撞擊秦始皇的馬車，竟然只擊中秦始皇車隊中另一馬車，「誤中副車」的情形最為失策。張良於博浪沙行刺秦王失敗後，逃至下邳躲藏，最後卻輾轉之下助劉邦滅秦。

咸陽宮內遇刺

秦始皇在咸陽宮內亦曾遇刺，一次與四位武士微服出巡期間，遇上一班刺客襲擊，非常驚險。秦始皇身邊的武士最後全數盡殺刺客，然而嬴政四出搜捕主謀後，仍未揪出行刺幕後主腦，身份極為神秘。