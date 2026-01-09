尋秦記電影｜古天樂親證有加長版　仲爆拍咗第三結局︰同三哥有關

《尋秦記》電影版由古天樂擔任總監製及主演，近日票房氣勢如虹，上畫一星期已衝破5000萬，大家亦對戲中情節有不少討論。日前，古天樂現身占皮的YouTube頻道做嘉賓，首次談到《尋秦記》將會有加長版推出，當中除了加入家庭情節、部分演員的戲份外，還會有第三個結局曝光，而且當中會藏有延續的意義，暗示《尋秦記》會有第二集甚至外傳、系列形式見大家。



《尋秦記》上映後，票房節節上升，正討論推出加長版。（《尋秦記》電影版劇照）

古天樂現身占皮的YouTube頻道做嘉賓，首次談到《尋秦記》將會有加長版。（影片截圖）

在訪問中，提到《尋秦記》作為都市傳說，未上畫時的確有擔心過。（影片截圖）

《風林火山》表現有影響信心

在訪問中，提到《尋秦記》作為都市傳說，未上畫時的確有擔心過。「因為《尋秦記》都係傳說之一，前排都有套都市傳說（《風林火山》）出咗嚟，嗰個都市傳說就真係……麻麻，咁我都有參與過嗰部戲，所以（票房）就有一定壓力。」

古天樂對《尋秦記》的肉緊程度，是不斷重複看，看看有何地方需要改善，他透露自己大大話話已經看過100次。而他更透露在接受訪問前，還在睇緊一個新版本，無意中披露原來已經做緊加長版。「因為剪咗好多嘢走，例如同家人相處的情節，會豐富番觀眾覺得缺失的內容，例如善柔。」不過就算睇100次好，原來古生都未正正式式在戲院睇一次，他承認是有這個需要，「要知道觀眾反應，知道加長版有咩位應該要加入去。」古生強調這個加長版未咁快推出︰「要票房過咗某個數字先會推出，否則都未必出現。」據知首個目標是1億港元。

古天樂有透露琴清的兒子其實冇死，如果有機會再拍落去可能有著墨。（《尋秦記》電影版劇照）

有拍第三個結局關苗僑偉事

電影版有兩個結局，問到古生喜歡哪一個較多？他猶疑兩、三秒便答︰「第一個！」然後再爆其實會有第三個出來。「第三個結局大家會覺得係一份延續。」相信是會創作一個「尋秦記宇宙」。而在一次謝票場中，古生就已經透露在戲中，有一幕戲已經是為第三個結局鋪排。就是戲中苗僑偉講到，收起個接收器喺項少龍屋企。

古生就已經透露在戲中，有一幕戲已經是為第三個結局鋪排。（《尋秦記》電影版劇照）

《尋秦記》會同《明日戰記》有機會合作？

古天樂︰「第三個結局就係由呢度開始，其實仲有拍一幕，講我哋逃走時，佢收起一個接收器喺我屋企個旋轉木馬底，佢驚同伴作反佢就死，所以有呢個決定。」不過古生又表示呢個只係第三個結局，就算有加長版都不會收錄在內。而其實再發展落去，《尋秦記》最重要的都是一部時光機，所以古生覺得︰「總會有其他事情發生，到我個仔可能又要解決其他問題。」他甚至透露已經傾緊跟《明日戰記》來個Crossover。「你哋以前睇過一啲戲，好經典的機甲角色，兩個世界會Crossover合作，不過有排搞，好複雜。」