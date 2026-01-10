尋秦記電影｜觀眾入埸被高大觀眾擋視線 完場先知係呢位著名男星
《尋秦記》電影版於1月9日已在台灣公映，本星期主創人物古天樂及宣萱都有到台灣宣傳，電影在當地都有一定聲勢，吸引台灣觀眾入場。而在社交平台，一位觀眾就分享自己的觀映趣聞。話說入場時，前面正正坐著一位高大的男觀眾，全程被他阻擋部分視線，但到亮燈謝票時，才發現這位高大觀眾原來是憑《陽光普照》及《詭扯》，兩度贏得金馬最佳男配角的劉冠廷，而身邊正是香港演員余香凝，二人一同進場支持《尋秦記》。
事緣余香凝跟劉冠廷，正為主演的電影《雙囍》在台灣做宣傳，同期遇上《尋秦記》宣傳，剛巧更是在同一戲院做謝票場，於是二人入場欣賞。當時，一位不知情的觀眾，正正在坐在身高180cm的劉冠廷後面︰「我正前面坐了一個高高的男生，重點是整場坐挺挺不靠椅背，完全擋死我的字幕，還好我聽得懂廣東話。」該觀眾強調該帖文並非抱怨︰「他們人很好，還有跟很多觀眾合照。」
直至放映結束，二人在座位上跟古老闆、宣萱及全場觀眾打招呼，那時候該觀眾才知道原來「前面那位竟然是劉冠廷！」更推算︰「他整場坐那麼挺，是不是怕壓壞髮型啊？」二人表示看到一部25年後得以延續的電影，非常感動，余香凝就希望自己部《雙囍》，可以在25年後拍出《雙囍2》。