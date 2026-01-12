網民分享爸爸有份做《尋秦記》　一句對白改寫趙盤命運勁過項太傅

《尋秦記》電影版上映11日，票房破6000萬，走勢凌厲。全城亦掀起一股「尋秦熱」，連帶2001年的電視劇都成為話題。日前，就有網民在Threads分享一段《尋秦記》劇集的片段，原來是其父親當年做臨時演員的片段，雖然是臨時演員，但不單可以跟林峯同場，仲有對白講，而該對白更被網民評為影響「趙盤變秦王」的一句重要對白，影響深遠過項太傅。



《尋秦記》電影版上映11日，票房破6000萬。（網上圖片）

林峯飾演的秦王，來到電影版更具霸氣。（《尋秦記》電影劇照）

該網民在Threads上載一條影片，寫上︰「笑死 我老豆揾返佢嗰陣做臨時演員拍尋秦記同林峯對戲嗰段」從影片可見是節錄自《尋秦記》電視劇，講到當時趙盤慘被勞役，而版主的爸爸就是飾演一同被勞役的苦工，趙盤在受蜃後深深不忿，而身邊的苦工便說︰「係咁㗎喇，想唔喺度受苦，一係就死，一係就偷走！」這句話無意點醒趙盤，決定以身犯險，嘗試偷走，而這決定更改寫了趙盤命運。

網民在Threads上載一條影片，寫上︰「笑死 我老豆揾返佢嗰陣做臨時演員拍尋秦記同林峯對戲嗰段」，一日獲1.1萬個likes。（網頁截圖）

版主的爸爸就是飾演一同被勞役的苦工。（《尋秦記》電視劇截圖）

有網民笑言︰「能赤裸裸與林峯同框，林峯一生也無幾個」（《尋秦記》電視劇截圖）

一句「係咁㗎喇，想唔喺度受苦，一係就死，一係就偷走！」無意點醒趙盤，決定偷走。（《尋秦記》電視劇截圖）

該影片獲不少網民欣賞，大讚世伯好演技，將這句重要對白講得極具說服力，並確認這句對白影響盤兒一生。「唔係講笑，你老豆呢句對白，係佢由趙盤變成秦王嘅轉捩點」、「冇佢教趙盤走佬，就唔會有之後嘅秦始皇」、「能赤裸裸與林峯同框，林峯一生也無幾個」