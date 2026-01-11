尋秦記電影｜宣萱當年質問TVB高層片翻Hit　強調講真心話唔後悔

《尋秦記》電影版自上映至今票房走勢持續向好，截止目前為止，港澳票房已破6千萬港元，內地票房已破2.3億人民幣，相當厲害。而作為主演之一的古天樂及宣萱近來就頻頻出席不同活動及節目宣傳，近日她就在節目中重提早年批評TVB管理不公一事，直言當年所說的都是真心話，同時亦很感謝當年TVB沒有將她雪藏。

《尋秦記》電影版自上映至今大受歡迎。（《尋秦記》微博圖片）

截止目前為止，內地票房已破2.3億人民幣。（網上圖片）

宣萱當年批評TVB

早年，宣萱在節目《K-100》中質問TVB高層，其當時發言非常大膽，表示︰「因為我曾經試過，我在三廠拍劇，二、三、四、五廠所有主角都是歌星，我們這些就站在一旁，挺多戲份的，但主角永遠是歌星。還有我們開工要等三、四個小時就是要等歌星，但是他們遲到是完全不用道歉，公司亦不會說他們一句教訓的話，但是我們不敢遲到，如果遲到會被指罵，為甚麼你遲到？為甚麼你不受規矩。」批評公司管理不公。

宣萱在節目《K-100》中質問TVB高層。（微博圖片）

宣萱表示沒有後悔過

而講起這件事情，她強調講出來沒有後悔過，因為說的是事實以及是真心話，並坦言很感謝當年公司並沒有將她雪藏。而在旁的古天樂聽後非常支持宣萱，指她只是在客觀陳述一件事情而已，指對方並沒有說謊，展現了信任的友誼。

