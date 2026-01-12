金球獎2026紅地氈︱LISA超透視晒馬甲線　珍妮花羅倫絲變性感夏娃

2026年荷里活影壇盛事「第83屆金球獎」於美國當地時間今日（11日）舉行，頒獎典禮舉行前一眾演員巨星盛裝抵達現場，亮相紅地氈環節。今屆金球獎紅地氈矚目巨星包括珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）、Selena Gomez、BLACKPINK成員LISA、Ana de Armas，均以巔峰狀態性感登場。

韓國女團BLACKPINK成員LISA以一身黑色透視長裙亮相，LISA出場一刻已成為全場焦點，黑紗下透視襯底封胸及上圍，腰間線條絲毫未有贅肉、大晒川字型馬甲線！

BLACKPINK成員LISA以一身黑色透視長裙亮相金球獎。（GettyImages）

影后珍妮花羅倫絲以一身肉色透視繡花長裙現身，褪下香檳色外套後，珍妮花曲線身材在裙裝下表露無遺，繡花僅遮蔽私密部位十足夏娃一樣，造型非常性感！

影后珍妮花羅倫絲以一身肉色透視繡花長裙現身金球獎。（GettyImages）

透視裙裝盡顯珍妮花羅倫絲的身材曲線。（GettyImages）

珍妮花羅倫絲的長裙繡花僅蔽私密部位，非常性感！（GettyImages）

小歌后Selena Gomez為影壇頒獎禮常客，歷年身材變化甚大的Selena，今年擺脫腫脹、回復巔峰狀態激瘦現身，加上利落短髮盡顯下顎線條，現身一刻令全球樂迷大感驚喜！

Selena Gomez擺脫腫脹回復巔峰狀態激瘦現身。（GettyImages）

Selena Gomez的利落短髮盡顯下顎線條。（GettyImages）

Selena Gomez回復巔狀態。（GettyImages）

古巴女神Ana de Armas以「邦女郎」風格黑色吊帶高叉長裙亮相，五官顏值一貫非常精緻，成為全場最亮麗女星之！

Ana de Armas以「邦女郎」風格黑色吊帶高叉長裙亮相。（GettyImages）

Ana de Armas以「邦女郎」風格黑色吊帶高叉長裙亮相。（GettyImages）