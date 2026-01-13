尋秦記電影版︱古天樂揚言1億票房出加長版：加入接近20分鐘！

《尋秦記》電影版自去年12月31日上映後，至今兩星期內大破6600萬元票房，大受觀眾歡迎。《尋秦記》劇組今日（13日）舉行台前幕後慰勞宴，總監製兼男主角古天樂攜同林峯、宣萱、郭羨妮、滕麗名等一眾演員出席，更獲劇集版「雅夫人」雪梨到場支持！古天樂因為新作票房大賣，今日現身時亦心情大好，驚喜與宣萱、郭羨妮及朱鑑然影「全家福」時派送飛吻，忍笑表情十足25年前劇集版一樣幽默可愛！

《尋秦記》總監製兼男主角古天樂出席台前幕後慰勞宴。（陳順禎 攝）

古天樂攜同宣萱、林峯、郭羨妮、滕麗名、朱鑑然出席台前幕後慰勞宴。（陳順禎 攝）

《尋秦記》票房衝破6600萬元！（陳順禎 攝）

古天樂影「項家全家福」合照時，竟然肯派飛吻，令宣萱、郭羨妮、朱鑑然等都非常驚喜！（陳順禎 攝）

宣萱模仿古天樂的動作，兩位老友一齊大笑。（陳順禎 攝）

古天樂與宣萱於宴上接受傳媒訪問。（陳順禎 攝）

1億票房後出《尋秦記》加長版 古天樂透露加入：接近20分鐘

《尋秦記》票房臻至6600萬元，古天樂與宣萱於慰勞宴上接受傳媒訪問時，表示希望向更高目標進發，至於加長版推出時機，古天樂則透露：「我諗起碼都過億啦！」表示目前正在籌備加長版後期製作工序，強調不保證能面世：「真係有機會未必播到，但我希望播到嘅。」亦透露將加入項家生活片段、山寨對大王不滿情節，亦與善柔戲份有關：「打戲剪咗好多，放唔晒落去。仲修剪緊，十幾分鐘接近二十啦！」

古天樂透露加長版或於1億票房後推出，加入近20分鐘劇情。（陳順禎 攝）

古天樂回應疑似演員片酬榜真偽 宣萱：冇人工都拍啦！

早前內地網上流傳疑似《尋秦記》演員片酬榜，宣萱卻表示對數字沒有印象：「我真係唔記自己有幾多片酬。」古天樂則笑言：「片酬妳唔記得，Threads啲數字妳又記得㗎喎！」宣萱則沒好氣地表示：「咁你吹雞拍就梗係拍啦！冇人工都拍啦！」古天樂則回復正經，統一代所有演員回應片酬真偽：「呢個係一間公司嘅商業秘密，係唔可以講出去嘅！」

古天樂親自澄清網上流傳票房榜的真偽。（陳順禎 攝）

宣萱笑言古仔叫到，沒有人工都肯照拍。（陳順禎 攝）

古天樂開通Threads帳戶：PR就係我、我就係PR！

最近新開Threads帳戶的古天樂，笑言第一文寫上66個「入定」，本來想大家找出其中的「人」字，亦順道慶祝票房成績。古天樂表示該帳戶由自己親自經營，笑言：「其實PR就係我、我就係PR！」一直非常活躍於Threads的宣萱，笑言：「我即刻得閒咗！（發覺追蹤數被超越？）正常呀！佢未開戶已經十幾萬，我好辛苦先儲到！」古天樂隨即開玩笑：「你講到好似強積金咁！」當宣萱談到每日努力經營：「一擘大眼就上去！」古天樂又再開玩笑：「上去邊到呀？」令宣萱不禁反白眼、側身撞開古天樂！

古天樂開宣萱玩笑後，被一下身撞開。（陳順禎 攝）

《天命最高》入定人定之亂 古天樂：係我身上嘅曼德拉效應！

至於〈天命最高〉歌詞中「入定」與「人定」的問題，引發網民討論搞清楚記憶之亂，古天樂表示是發生在自己身上的曼德拉效應：「我同林峯錄音嗰日，記得自己以前係唱『入定』，問趙增熹之後播返原版，又真係『人定』！我搵返以前Live嘅版本，都係唱『入定』，我覺得真係我身上嘅曼德拉效應！有啲人以為我以前唱錯、今次唱啱，我連今次合唱都係『人定』，只係資料摷到係『入定』。」