鏢人︱李連杰意外跌出領銜主演欄　友情演出vs友情出演有咩分別？

國際武打巨星「功夫皇帝」李連杰多年未有主演新戲，目前最後一部主演作品《鏢人：風起大漠》由袁和平執導，與吳京、謝霆鋒合作主演，日前電影推出預告片段並宣布將於內地賀歲新春檔期上映，讓影迷觀眾極為期待！《鏢人：風起大漠》推出預告片後，觀眾除討論李連杰、吳京與謝霆鋒上演的精彩動作場面外，亦被片末兩頁演員名單所吸引，當中曝光梁家輝、張晉與惠英紅等有份參演外，觀眾對多達八項「主演」形式感到疑惑，旋即引起網民在內地社交媒體討論。

李連杰由「三大宗師」意外跌入演員表「特別友情出演」

《鏢人：風起大漠》去年於「2025年全國電影（廈門）交易會暨第27屆全國影片推介會」上，首次亮相及展開宣傳，當時電影標榜由李連杰、吳京與謝霆鋒「三大宗師首聚」，外界均預期三位將同為男主角，平分劇情戲份。然而在預告兩頁演員名單曝光後，吳京、謝霆鋒都位列「領銜主演」欄目，李連杰卻意外跌入首頁最底「特別友情出演」一欄，由於欄位定義不明，因此不少觀眾網民均擔心李連杰戲份被大幅削減，甚至憂慮預告片段裡一場與吳京的動作戲份，或許已經涵蓋李連杰絕大部份戲份。

八種演出欄目定義含糊 「友情演出」vs「友情出演」有何分別？

此外，觀眾對《鏢人：風起大漠》演員名單多達八種不同演出欄目，對各欄位定義亦感到相當疑惑，其中較常見欄目有「領銜主演」「主演」「友情客串」及「特別演出」，其餘欄目如「友情主演」「特別友情出演」「友情演出」及「友情出演」則定義較含糊。網民尤其針對「友情演出」的惠英紅與「友情出演」釋彥能、于榮光等人的分別，不過亦有網民認為各欄目其實未必完全代表戲份差異，僅為演員之間因資歷、地位與輩份等因素，衍生出不同的欄目要求而設計。

