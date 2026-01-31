尋秦記電影︱古天樂被宣萱連續扭耳仔　自爆：唔係第一個女仔咁做

香港歷史穿越鉅製電影《尋秦記》，由古天樂擔任總監製兼男主角，率領劇集原班人馬林峯、宣萱、郭羨妮、滕麗名等主演，日前更累積至8400萬元票房！《尋秦記》電影版班底今日在古天樂攜同下出席「尋秦記新春篇之齊齊穿越合皮扭耳見面會」，與現場近五百名影迷粉絲見面互動，提早慶賀農曆新年！古天樂繼續在多年好友宣萱陪同下登場，二人老友鬼鬼互動非常放鬆自在，宣萱更切合主題大膽出手「扭耳仔」，古天樂連續被扭耳仔兩次，流露童趣笑容氹得粉絲尖叫大笑！

古天樂攜同宣萱、林峯、郭羨妮、朱鑑然出席《尋秦記》粉絲見面會。（陳順禎 攝）

宣萱兩次出手扭古天樂耳仔。（陳順禎 攝）

宣萱兩次出手扭古天樂耳仔。（陳順禎 攝）

宣萱兩次出手扭古天樂耳仔。（陳順禎 攝）

《尋秦記》見面會吸引近五百名粉絲到場，企滿商場兩層樓！（陳順禎 攝）

古天樂、宣萱與林峯一同接受傳媒訪問。（陳順禎 攝）

宣萱大膽出手扭耳仔 古天樂自爆不只一次被女仔扭耳

古天樂、宣萱與林峯於活動後接受傳媒訪問，古天樂對宣萱扭耳仔之舉並不感意外，笑言：「畀女仔扭耳仔？應該唔係第一個女仔咁做啦，第一個扭嘅肯定係阿媽啦！（宣萱：點解呢？）細個好跩嘛！妳又有咩睇法呢？」宣萱則笑言出手扭耳仔並不爽快，見古天樂伸出「魔爪」更笑指怕報復：「唔爽！佢長期報復㗎啦！」古天樂則開玩笑指：「妳有耳環喺到喎！」

古天樂接受訪問時不時將問題彈給宣萱。（陳順禎 攝）

古天樂自爆曾被母親扭耳仔。（陳順禎 攝）

宣萱成功兩次扭古天樂耳仔。（陳順禎 攝）

《尋秦記》票房破億在望 古天樂柯打林峯搞見面會：逐個逐個攬！

《尋秦記》票房累計達8400萬元，一眾主演在破億在望之時表示想再與粉絲互動見面，宣萱隨即重提「扭耳仔」之舉，對古天樂表示：「畀fans扭囉！」身邊的古天樂隨即「吓！」一聲大吃一驚，被殺個措手不及！至於林峯在電影破億會否將粉絲「拖出去攬」，林峯笑言：「喺台灣嗰次宣傳攬咗㗎喇！如果仲有謝票場就睇睇啦！」古天樂隨即開玩笑指：「搞多次今日咁（見面會）逐個逐個攬囉！」古老闆落到柯打，林峯則不再推搪：「好呀！」

林峯收到柯打破億後在見面會逐個攬。（陳順禎 攝）

古天樂讚黃百鳴cover〈天命最高〉唱出個人風格 被宣萱提議四人合唱嚇親

《尋秦記》電影版主題曲〈天命最高〉最近成為熱播歌曲，連黃百鳴亦在頻道「百鳴歌」裡cover演繹，古天樂表示有聽過百鳴哥的版本，稱讚指：「佢唱得好有自己嘅風格，OK㗎！」至於會否考慮與黃百鳴聯乘，古天樂則將責任推到宣萱身上：「同百鳴哥crossover呢單嘢，你真係問下佢（宣萱），妳同佢唱啦不如！」宣萱聞言隨即睜大雙眼、一臉不解，卻又應接得住：「我哋三個一齊同佢唱啦！」回應出乎各人意料，令古天樂亦只好表示：「好嘢！」

宣萱提出三人一同與黃百鳴合唱〈天命最高〉令古天樂大感錯愕。（陳順禎 攝）

《送院途中》金像獎事件引關注 古天樂拒回應對事件了解程度

古天樂與旗下藝人游學修曾合作《送院途中》，近日作品因為金像獎事件令全城關注，古天樂作為男主角，被問及曾否了解箇中因由時表示：「冇回應！」至於在游學修終結「試當真」後曾否就發展前路傾談，古天樂則表示：「你問阿修啦不如。」

古天樂拒回應《送院途中》金像獎事件。（陳順禎 攝）

游學修追擊Viu TV洗版式留言 古天樂兩度拒回應事件

游學修近日因為發現ViuTV在活動現場未有訪問自己，因此在各社交媒體上追擊該台，先後倒轉該台帖文轉發到限時動態，亦不斷在不同帖文下洗版式留言，引起網民關注及抱打不平。古天樂被問到對於游學修行徑的看法時，表示：「冇回應！」古天樂作為游學修老闆，兼且與ViuTV一向關係良好，問及會否出面調停時，亦第三次拒絕評論表示：「冇回應！」