九龍城寨之終章︱劇組搜羅舊物如獲至寶　尚未開鏡今明兩年難面世

香港超賣座動作電影《九龍城寨之圍城》《九龍城寨之圍城》大受觀眾歡迎，導演鄭保瑞當年出席康城影展期間，宣布將會開拍前傳《九龍城寨之龍頭》及續集《九龍城寨之終章》（下稱《終章》），拍攝次序將會為先續集後前傳，並由原班人馬分別主演。將會由「城寨四子」林峯、劉俊謙、胡子彤及張文傑接手主演的《終章》由去年底開始籌備，製作部邀網民收集1980-1990年代的舊物，用作場景美術設計之用，籌備工作至今仍在進行中。

古天樂飾演龍捲風一角，都獲提名最佳男配角。（《九龍城寨之圍城》劇照）

《九龍城寨之終章》將會由「城寨四子」林峯、劉俊謙、胡子彤及張文傑接手主演。（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

劇組為觀眾清空老屋如獲至寶 家居陳設冰封四分一世紀沒變化

《九龍城寨之終章》製作部日前對外公布最新消息，表示近日劇組為一位觀眾清空一間老屋時如獲至寶，家居陳設、放置方法、空間運用均停留於2001年，冰封四分一世紀沒有變化！劇組在老屋中尋寶，發掘出不少舊物：「有啲係用到圓潤起角、卻充滿生活氣息嘅家品；有啲係一眼就認得出、專屬『嗰個年代』嘅設計同心思。每一樣都係好實在、好珍貴嘅生活印記；同時都成為了我哋製作部難能可貴既Reference！」

劇組近日為一位觀眾清空一所屋。（《九龍城寨之終章》劇組IG圖片）

觀眾的老屋家居陳設冰封長達四分一世紀！（《九龍城寨之終章》劇組IG圖片）

老屋各處均保留九十年代的味道。（《九龍城寨之終章》劇組IG圖片）

老屋的裝修亦甚有年代感。（《九龍城寨之終章》劇組IG圖片）

老屋的生活陳設亦貼合當年生活方式。（《九龍城寨之終章》劇組IG圖片）

劇組有如時空穿梭一樣！（《九龍城寨之終章》劇組IG圖片）

任何元素都能夠成為靈感。（《九龍城寨之終章》劇組IG圖片）

舊式電視機。（《九龍城寨之終章》劇組IG圖片）

花紋與公仔圖案。（《九龍城寨之終章》劇組IG圖片）

《九龍城寨之終章》尚未開鏡今明兩年難面世

《終章》製作部亦透露，目前仍歡迎觀眾市民聯絡劇組，希望搜羅更多舊物作為道具陳設，以令《終章》場景更為像真立體，每項細節元素均會充滿懷舊港式情懷與故事，並讓舊物在城寨之中延續故事，轉變成為另一種生命！製作部的呼籲意味《終章》直至目前仍未開鏡拍攝，相信在今明兩年未必能夠在戲院面世，觀眾或許要等待數年才能得見《九龍城寨之圍城》的衍生作品。