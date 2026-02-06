我阿爹想旅行︱張家輝鍾雪瑩父女檔畫面曝光　本色演出做甜笑慈父

香港電影《我阿爹想旅行》由金像影帝張家輝、金馬影后鍾雪瑩主演。去年初張家輝公開支持鍾雪得獎作《看我今天怎麼說》，出席首映時宣布二人將會合作，而日前就首度有官方消息公布製作進展。《填詞L》導演黃綺琳昨日（5日）於社交媒體分享《我阿爹想旅行》首張海報，表示新作與老拍檔黃鐦一同執導，亦進入後期製作階段。

張家輝去年公開出席《看我今天怎麼說》支持鍾雪瑩金馬封后作品！（莫匡堯 攝）

鍾雪瑩憑《看我今天怎麼說》成為金馬影后。（莫匡堯 攝）

張家輝去年除了公開支持鍾雪瑩新戲，更宣布二人將會合作演父女！（莫匡堯 攝）

張家輝本色演出做個甜笑慈父

黃綺琳昨日於社交媒體分享一張《我阿爹想旅行》先導海報，張家輝以「老爹裝」登場造型相當貼地平民化，手牽着戲中女兒鍾雪瑩，似乎將會在劇情中開展一段父女奇幻旅程。在另一張網上流傳的劇照海報中，張家輝更以單車載着鍾雪，展露慈父和藹甜笑，張家輝不論戲裡戲外都做好爸爸，多年來出名與愛女張童關係極好，悉心栽培愛女成為高材生，名符其實本色演出做個好老爹！

《我阿爹想旅行》由張家輝、鍾雪瑩主演，在劇情中飾演父女。（黃綺琳IG圖片）

張家輝於《我阿爹想旅行》劇照畫面中以展露慈父甜笑，戲裡戲外都係好爸爸！（網上圖片）

《填詞L》黃金組合挑戰全新類型 黃綺琳：父女之間Chemistry非常正

黃綺琳於帖文中分享指，薪火相傳計劃《我阿爹想旅行》醞釀至今已長達五年，終於踏入後期製作階段，直言影帝影后組合演出值得期待：「有幸邀請到家輝哥演出阿爹，仲帶來十級驚喜造型，加上每次出現都勁咗嘅鍾雪，父女之間嘅chemistry真係非常正。」黃綺琳亦透露，與黃鐦的《填詞L》黃金組合今次挑戰從未試過的全新電影類型，希望能夠盡快完成向觀眾呈獻！

黃綺琳透露張家輝與鍾雪瑩之間火花非常好！（葉志明 攝）