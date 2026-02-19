尋秦記｜跟古天樂開Live陪大家追劇　宣萱伴舞逼佢唱《今期流行》

電影《尋秦記》，由古天樂及宣萱主演，票房已達9000萬。賀歲檔期間更推出加長版「Plus+多元宇宙版」，加上TVB在年初一晚開始重播劇集，令「尋秦」熱得以延續。昨晚大年初二晚，由於劇集將會播出宣萱飾演的烏廷芳出場，於是古天樂便突發拉埋宣萱開Live，陪大家睇。二人的真情互動，更獲不少網民大讚可愛。



古天樂突發拉埋宣萱開Live，陪大家睇《尋秦記》。（網上圖片）

劇集《尋秦記》於今年大年初一起午夜重播，一晚播放兩集。劇中男女主角古天樂及宣萱，更突發相約大家在年初二晚陪大家睇。宣萱表示近日才養成早睡的習慣，就被古生的邀請打亂，又指睇完都兩點，返到屋企要落妝、沖涼、浸腳，至少3點半才可以睡。古生聽見浸腳大感疑惑，更互相談起養生之道。

兩位邊睇邊覆留言。（直播截圖）

睇番25年前的演出，宣萱不停笑指︰「好低能！」（直播截圖）

對於古生的連環攻擊，宣萱都不屑應對。（直播截圖）

直播期間，二人在鏡頭前真情互動，古生一貫地句句窒住對方，但宣萱都不甘示弱，每每都不留餘地回敬，場面開心。期間又不時解答網民留言，不少人都提議古生開金口唱歌，宣萱都大力助攻︰「你唱歌我跳舞！」在多方威逼下，古生都屈服︰「即係我唱咩你都係跳嗰隻拜神舞？」宣萱︰「乜你有第二隻舞咩？」

睇到好似喺屋企咁食住嘢煲劇。（直播截圖）

古生初初應承唱歌但想走數，被宣萱逼佢坐番正，面對網民。（直播截圖）

古天樂問︰「即係我唱咩你都係跳嗰隻拜神舞？」宣萱︰「乜你有第二隻舞咩？」（直播截圖）

古生起初想考宣萱，話要唱《男朋友》配拜神舞，但最終都係唱《今期流行》，不過係超慢版，逐粒字彈出︰「今期流行……流行……椎……名……林……檎……她是迷人……或是……好喇！」 令宣萱要擺出定格舞姿，逐格跳。事後宣萱慶幸古天樂冇唱《男朋友》，「你唱我會喺後面摸你，大家會睇得好開心。」

古天樂最終都係唱《今期流行》，不過係超慢版，逐粒字彈出，令宣萱要擺出定格舞姿，逐格跳配合。（直播截圖）

