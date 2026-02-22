專訪｜李尚正跟周星馳工作壓力大　「被厭倦情緒霸佔，唔想再做」

人稱「HoyTV」一哥的李尚正，觀眾最愛看他「冷面笑匠」風格，近年更有機會涉獵電影，有份演賀歲片《金多寶》，更試過憑《死屍死時四十四》入圍金像獎最佳男配角提名。其實，正爺的幽默感，亦一早獲林海峰及周星馳兩位高人認證，分別招攬合作，以為他自小便無厘正經，剛好相反，他自細在教師家庭長大，讀書優異，更曾獲入香港大學建築系。今集《由零說起》就由阿正親自剖白。



場地鳴謝︰帝都酒店

觀眾最愛看李尚正「冷面笑匠」的風格，在賀歲片《金多寶》中，亦是一位外冷內暖的爸爸、丈夫。（林志龍 攝）

阿正身邊的再不單是妹頭，今次是蝦頭。（《金多寶》電影劇照）

自小當學霸 「人生不學習是冇意義」

阿正自小在荃灣長大，學業成績優異，大家可能推算是跟父母都是教師有關，但其實剛剛相反，家人從未給予壓力，阿正自小就好識諗，讀書向來有多冇少，學校要求讀八科他報足十科，最終考獲4A5B1C成績。「都是交這麼多學費，何來而不為呢？因為每個同學都報十科，反正都要讀，人一世物一世，你不去學習，人生很大部份的意義是沒有了，這是我自小就知道。」

專訪｜李尚正曾遇車禍險死 脊骨移位膊頭碎裂︰要重新學企

阿正受電影《玻璃之城》（1998）影響，決心要報讀港大建築系。（《玻璃之城》劇照）

港大校園近年亦成為不少自由行的打卡熱點。（資料圖片）

去到讀大學選科，阿正在高考又取得3A1B1C的好成績，可以隨自己心願揀科，而一部由黎明、舒淇主演的電影《玻璃之城》（1998），將香港大學校園拍得美輪美奐，這吸引當年正準備考大學的阿正，決心要報讀港大建築系。順利入讀，以為一切如願以償，可惜不似預期的功課壓力，令他幾近精神崩潰，去到第三年要暫停學業，到南美洲清空自己。「這是我不熟悉的科目，又出名辛苦，更發現自己其實不是特別厲害，更重要是自己家庭不是特別富裕，舉例要做建築模型，你要一手一腳去製作，但如你有錢，可以拿三萬元給外面的模型公司製作，你便可節省四、五晚時間，但你錢從何來？」日復日的功課，終令阿正有種精神崩潰的感覺，需要停學。

順利入讀港大建築，以為一切如願以償，可惜不似預期的功課壓力，令阿正幾近精神崩潰。（林志龍 攝）

苦讀３年建築終放棄 遠赴南美洲放浪清空自己

勉強讀了3年建築，阿正還是覺得不適合自己，於是選擇行開下想清楚，走到陌生的國度南美洲，原想清空了自己才回港，殊不知最後因為被打劫，被清空的是銀包，只好逼於無奈返香港。「對南美洲完全是不認識，只知道那裡挺遠，要坐飛機二十多個小時，便決定去吧！其實都冒險的。」結果愉快的行程，因為一次街頭被洗劫而結束。「對方什麼都沒有，就只有兩個人，赤手空拳來打劫，他們為生活完全沒有顧忌，我不敢搏，交出所有財物，連護照都搶去，不得不返港。」

阿正踏入創作第一步，是有機會跟林海峰的節目《有個娛樂乜人台》做助理，更有出鏡機會。（影片截圖）

正當以為自己前路茫茫，其實命運早已安排好一切，首先阿正有機會跟林海峰節目做助理，更有出鏡機會，而節目又剛剛被周星馳看到，獲邀到星輝當編劇，一切一切都似有上天安排。「直到周生搵人打電話給我見面，那刻我好像得到一份認受性，人家讚你很有趣、過癮，是人家說的，但周先生說你很有趣，這樣又完全不同。」

獲周星馳賞識，是令阿正獲得一份肯定︰「周生話你得意，咁又唔同喎，係咪先？」（《美人魚》花絮相片）

阿正在星輝期間，演出過《長江７號》、《西遊︰降魔篇》、《美人魚》等。（林志龍 攝）

《長江７號》中的曹主任，一個「食鼻屎」動作，令人難忘。 （《長江７號》影片截圖）

星爺鼓勵說話成壓力 「被厭倦情緒霸佔，總之就是不想做」

結果阿正立即到星輝開工，數年間的創作過程是愉快，但壓力亦不少，其中一樣是周生有句口頭禪︰「有冇橋？有冇橋？」這亦無形中成為壓力來源之一。「他不是只問我一個人，是在座位位都問，包括自己。有很多時候都會答沒有，因為冇可能每秒都有新的想法。」

到後來，阿正再次因為壓力問題，作出重大決定，今次不是到南美洲，而是裸辭。「當時情緒話我知，可不可以休息一下，不要開會可以嗎？還有周生給我的任務︰『部戲你寫，醒定點！』『今次睇你喇！』我覺得是一種壓力，那時厭倦情緒已經霸佔了，已不會擔心明天有沒有飯吃，總之我就是不想做了。」在情緒主導下，阿正決定離開星輝，同一時間，又獲當年的有線同事召喚歸隊，重返電視工作。