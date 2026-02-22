專訪｜李尚正曾遇車禍險死　脊骨移位膊頭碎裂︰要重新學企

李尚正是近年獲觀眾愛戴的喜劇演員，一個簡單的冷面回應，已獲不少笑聲。有說他的歷程順風順水，更獲周星馳賞識擔任編劇，但他自知向來不能受壓，棄讀建築、離開星輝都是源於壓力。至於其人生一次險送命的經歷，是一場車禍令自己脊骨移位、肩膊碎裂，肺穿窿積水，康復期長達半年，更要重新學企學行。而正正這次遭遇，令他對人生的看法有極大改變。



場地提供︰帝都酒店

人生一次險送命的經歷，令阿正對人生的看法有極大改變。（林志龍 攝）

專訪｜李尚正跟周星馳工作壓力大 「被厭倦情緒霸佔，唔想再做」

車禍後瞓半年醫院 「屬於你的隨時有一刻與你無關」

離開星輝不久，阿正原定是要休息一下，重整自己，休息的確是得到了，只是地點換成醫院，要在病床上休息大半年。「自己駕電單車，不小心撞向一輛小巴尾門，整道車門凹了，出現一個人形。其實不算開得快，但那股撞擊力非常厲害。」當時阿正傷得頗重，脊骨移位、肩膊碎裂、肺穿窿積水，期間更有一刻呼吸困難。「送院時清醒的，但有幾分鐘呼吸不到，如果再繼續呼吸不到便……暈倒，失去知覺。」至於康復期，是要重新練習才可以站得直，足見情況之嚴重。

李尚正離開時是有線電視，回巢至今已轉為HoyTV。（網上圖片）

阿正在意外發生後，覺得與其花時間做些沒意義的事，不如做一些自己覺得有趣的事。（林志龍 攝）

這次意外，對阿正的人生觀亦起了重大變化︰「一個人隨時都走，自己都變得不再貪錢。」阿正曾經投資美股輸近百萬，投資麵舖亦敗走，意外後便知一切都辰放開。「你貪來幹嗎？你真的不知何時，那些錢是與你無關，你的財產，隨時有一刻與你無關，與其花這些時間做些沒意義的事，不如做一些自己覺得有趣的事。」

回巢有線登上一哥 《臥底》原先想顛覆旅遊業

有趣的工作是甚麼，就在休養期間，有線電視舊同事誠邀他回巢，期間就誕生了《空間改造王》及《臥底旅行團》兩個王牌節目，其中《臥底旅行團》更長做長有，亦令阿正更加入屋，慢慢建立起「HoyTV一哥」寶座。「本身是有線新聞部先做，有一部分報道是踢爆這些團，然後有寫稿同事覺得好正，不如自己都拍一個。」

阿正強調節目的另一賣點是妹姐。「妹姐是好看的，很可愛、趣緻、入世未深……」（網上圖片）

《臥底旅行團》節目初心並非搞笑，是切切實實去踢爆坊間的平價團。節目組還特別向新聞部借偷拍工具，攝影手錶、有鏡頭的眼鏡等拍攝，做個真臥底。（影片截圖）

節目的初心並非搞笑，是切切實實去踢爆坊間的平價團。「諗住顛覆整個旅遊業呀，還特別問新聞部借偷拍工具，攝影手錶、有鏡頭的眼鏡、可以錄影的筆，好認實。但之後不知會剪輯得那麼好笑。」節目成功，多數人都歸功阿正跟妹頭的表現，不過阿正就道出重點，剪接才是這個節目的靈魂。「我們是廿四小時不斷拍攝，剪接才是創作，我們去旅行其實不是創作，只不過是去，他們將所有片段剪成一個24分鐘的節目，才是創作。」最後阿正再強調節目的另一賣點︰妹姐。「妹姐是好看的，很可愛、趣緻、入世未深……」數著數著，阿正都偷偷笑了。