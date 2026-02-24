雙囍｜破天荒戲院搞「婚宴」延開28席　余香凝︰很高興在台灣結婚

台灣賀歲電影《雙囍》，將於2月26日（初十）香港上映，電影由首部長片《孤味》就創下台幣1.9億 （約4,700萬港元）票房佳績的導演許承傑編導，全片集劉冠廷、余香凝、楊貴媚、田啟文、庹宗華、9m88、蔡凡熙等港台金獎陣容，更有日本人氣女星吉岡里帆驚喜現身。電影在台灣於初一上映，口碑好評不斷，更首度將「婚宴」放進戲院舉行，一眾主創出席，場面熱鬧！

這場「婚宴」，製作都非常認真，有婚照又有回禮小禮物。（大會提供）

這場「婚宴」，製作都非常認真，有婚照又有回禮小禮物。（大會提供）

戲院與觀眾一起《雙囍》婚宴

《雙囍》將戲院除了看電影地方外，更變成舉辦「婚宴」場地！昨日於大巨蛋秀泰影城變成尤如真實婚宴現場，戲院內紅色圓桌整齊排列延開28席，喜氣洋洋的婚禮佈置延伸至所有通道和戲院大廳，囍字喜帖、婚禮明信片、婚禮小禮物也一應俱全。電影畫面中的婚宴場景，彷彿走入現實，讓觀眾從銀幕走進情節，成為婚禮賓客的一份子！《雙囍》主要演員與主創團隊亦驚喜現身，包括男女主角劉冠廷、余香凝，以及楊貴媚、庹宗華、9m88，導演許承傑、監製苗華川與張林翰共同出席，與280位影迷近距離互動合影。演員們表示，第一次在戲院與觀眾一起「參加自己的婚宴」，感覺既新鮮又感動！主創更逐圍敬酒，仿佛置身真的婚宴場景！

宣傳電影，宣傳到要在台灣戲院擺酒，非常有排場。（大會提供）

電影《雙囍》於早前已於香港戲院上映優先場，不少人大讚電影所有演員都有出色的演出，特別男女主角劉冠廷與余香凝在《雙囍》中展現真摯且細膩的演技，讓兩人片中各自擁有令人難以忘懷的演出場面，當中呈現強大情緒張力更逼出許多觀眾的眼淚。談及拍攝過程，劉冠廷感性表示，這部電影聚焦在一天之內發生的故事，拍攝時感覺就像「困在同一天」裡生活了一個多月，每天都在極高的情緒濃度中度過。他特別感謝導演與劇組給予的發揮空間：「沒想到現在已經要正式上映了，真的很希望聽到觀眾看完後的心得與反饋。」劇中劉冠廷也難得獻出歌喉演唱，他笑說：「我自己看的時候有覺得有點小走音，但還好情緒有到，不過當下9m88有說我唱得很好，所以我就信了，我在看之前一直以為我唱得很好。」

當然不少得有敬酒環節，跟台灣影迷近距離接觸。（大會提供）

余香凝︰高興第一次拍片就在台灣結婚

《雙囍》是余香凝首度參與台片演出，余香凝也很高興地表示：「很高興第一次拍片就在台灣結婚。」她特別感謝楊貴媚在拍攝期的照顧，她分享：「當初來台拍片也剛好是冬天，常遇到寒流，但因為新娘服比較單薄，媚姐在看到後隔天就特地準備一件溫暖的毯子送給我，我一直很感謝」，楊貴媚聽到後也回應：「雖然只是個小小的禮物，但也給香凝做個紀念，希望可以陪她度過在台灣拍攝很冷的天氣。」而對於電影收穫好評，余香凝也謙虛表示「謝謝導演給我很多表演空間，還有很多對手演員的幫助，才能呈現出大家看到的電影。」

日星吉岡里帆參演 成電影「第三」囍

電影叫《雙囍》，因為同一要辦兩場囍事，而對觀眾而言，在電影開場不久便見到日本人氣女星吉岡里帆特別參於演出，讓不少觀眾感到第三喜。吉崗於戲中儘管演出篇幅精簡，卻是左右劇情的關鍵戲份。導演許承傑對此次合作感到既驚喜又榮幸，許承傑導演透露：「吉岡小姐在見面之前就已經做足功課，事前和我充分溝通。也因為語言的不同，她還特別練習了不同語言版本的台詞。非常敬業，讓我們看見日本一線演員高度投入的精神。」吉岡里帆也在花絮中誠摯向觀眾表示：「這是一部能夠帶領大家找回生命中重要事物的電影，請各位務必走進電影院親身感受這部電影的魅力！」

吉岡里帆表示︰「這是一部能夠帶領大家找回生命中重要事物的電影，請各位務必走進電影院親身感受這部電影的魅力！」（《雙囍》劇照）

在電影中表現亮眼的 9m88在片中飾演穿梭兩場混亂婚禮、展現強大控場能力的「超強婚顧」，她笑說近期常跟朋友自我介紹：「要結婚都可以找我當婚禮顧問！」但隨即幽默自嘲：「不過我怕我會搞砸人家的婚禮，大家找我當『婚禮歌手』就好。」除了精彩演出，9m88 此次更展現強大的跨界能量，為電影量身打造主題曲〈輕輕放下〉。她感性表示：「這首歌不只是描述劇中情節，更能延伸到人生的各個難關。希望大家面對人生各種難題的時候可以『輕輕放下』。」

《雙囍》中飾演新郎「高庭生」的劉冠廷，在片中演活了夾在離異父母間的難處。（《雙囍》劇照）

電影《雙囍》講述新郎高庭生（劉冠廷 飾）與新娘吳黛玲（余香凝 飾）在一生一次的大喜之日，面對多年來誓不相見的男方父親高盛宏（庹宗華 飾）與母親白雁心（楊貴媚 飾）爭相主持兒子的終生大事，不願得罪父母的高庭生只好聯合岳父老吳（田啟文 飾）、婚顧小芮（9m88 飾）、伴郎大蔡（蔡凡熙 飾），試圖瞞天過海在一天內完美舉辦兩場婚禮！