黃子華不留情面狂踩英國食物難吃　慨嘆搵食艱難：我唔係詆毀英國

由黃子華、鄭秀文主演的賀歲片《夜王》在香港票房報捷，截至22日下午5點，票房已衝破4500萬港元。《夜王》熱潮不只限於香港，電影同時在英國上映，讓不少移居英國的港人透過大銀幕感受香港情懷。

《夜王》香港票房報捷，截至22日下午5點，票房已衝破4500萬港元。（《夜王》電影劇照）

子華狂踩英國食物：係幾難食

趁著《夜王》在英國上映，YouTube頻道「英倫爸爸」訪問了《夜王》團隊，包括黃子華、鄭秀文、導演吳煒倫、王丹妮和盧鎮業。黃子華在訪問中對英國的觀感成為了焦點，被問及對英國的印象時，黃子華毫不客氣地指英國的食物「係幾難食」。雖然在旁的Sammi持相反意見，但子華繼續表示：「Fish and chips已經係最好食㗎喇。」更分享曾吃過又貴又難吃的漢堡包，更笑言：「全世界只有去英國才找到。」價錢還有要五、六鎊，相當昂貴。

趁著《夜王》在英國上映，YouTube頻道「英倫爸爸」訪問了《夜王》團隊，包括黃子華、鄭秀文、導演吳煒倫、王丹妮和盧鎮業。（YouTube/@英倫爸爸）

黃子華只英國食物難吃。（YouTube/@英倫爸爸）

子華表示曾吃過又貴又難吃的漢堡包。（YouTube/@英倫爸爸）

子華慨歎英國食嘢好貴。（YouTube/@英倫爸爸）

黃子華去英國必帶即食麵

被問到如果到英國謝票只准帶一樣東西會帶甚麼時，黃子華毫不猶豫地表示：「如果我有一個即食麵，我覺得已經贏晒。」他憶述一次從英國到歐洲旅遊的經歷，慨歎沿途都找不到美食，過程非常「淒慘」。他認為簡單一包即食麵的味道已勝過當地許多食物，並笑言：「我唔係詆毀英國。」，只是想表達即食麵是「Comfort food」。

被問到如果到英國謝票只准帶一樣東西會帶甚麼時，黃子華毫不猶豫地表示會帶即食麵。（YouTube/@英倫爸爸）

子華指即食麵是「Comfort food」。（YouTube/@英倫爸爸）

子華重申自己並不是詆毀英國。（YouTube/@英倫爸爸）